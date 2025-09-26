Chef för Controllerenheten - Värmdö kommun
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vill du ha en nyckelroll i att forma och utveckla ekonomistyrningen i Värmdö kommun? Värmdö kommun söker nu en engagerad och strategisk Controllerchef som vill leda ett kompetent team och bidra till en hållbar och effektiv ekonomi.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och meningsfullt uppdrag där du får vara med och påverka hur Värmdö kommun styrs och utvecklas. Du får medverka i kommunövergripande initiativ, tex att förebygga och motverka välfärdsbrott Du blir en del av en engagerad ekonomi- och IT-avdelning där samarbete och kompetens står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta långsiktigt med hållbar ekonomistyrning i en organisation som värdesätter nytänkande och kvalitet.
Om rollen
Som chef för controllerenheten har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra kommunens ekonomistyrning. Du ansvarar för att resultat, budget och prognoser rapporteras korrekt och i rätt tid. Rollen är både strategisk och operativ med fokus på analys, rapportering och utredningar. Du är kommunens expert i ekonomistyrningsfrågor och en viktig partner till chefer i hela förvaltningen. Rollen är föredragande för såväl förvaltningens ledningsgrupper som den politiska ledningen.
Du leder en enhet med åtta medarbetare och har ansvar för budget, personal och verksamhet. Teamet präglas av en prestigelös kultur där samarbete, erfarenhetsutbyte och gemensamt ansvar står i centrum. Tillsammans utvecklar ni beslutsstöd och ekonomiska processer som stärker kommunens styrning. Du rapporterar till ekonomichefen och ingår i dennes ledningsgrupp.
Ditt uppdrag
• Leda och utveckla controllerenheten
• Säkerställa hög kvalitet i budget-, prognos- och bokslutsarbete
• Utveckla ekonomiska analyser och verksamhetsrapporter
• Vara ett kvalificerat och samordnande stöd i ekonomiska frågor till chefer inom övriga kontor
• Bidra till en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat
Din erfarenhet
• Har dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar, i en politiskt styrd organisation
• Är en trygg ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje
• Har högskoleexamen inom ekonomi och mångårig erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete inom offentlig sektor
• Är analytisk, strukturerad och har förmåga att se helheten
• Har erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling
• Kommunicerar tydligt och pedagogiskt, även i komplexa ekonomiska sammanhang
Dina egenskaper
- Integritet
- Muntlig kommunikation
- Ledarskap
- Numerisk analytisk förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser Heltid. Vi har för avsikt att genomföra tester för tjänsten. Bakgrundskontroll kommer att genomföras och är en förutsättning för anställning.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
