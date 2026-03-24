Chef de Partie
Veghanstan AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-03-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veghanstan AB i Malmö
Är du en kreativ, arbetsam och stresstålig person med en genuin passion för växtbaserad matlagning? Då har du hittat rätt till oss på restaurang Manto! Vi är en familjeägd restaurang i södra Malmö med en vilja att skapa något helt unikt, afghansk Asian fusion med en twist!
Våra samlade erfarenheter av det växtbaserade köket har lagt grunden för att låta vår kreativitet skapa Malmös bästa veganska restaurang. Vi satsar högt när det kommer till service, mat och dryck. Välkommen att söka rollen som Chef de Partie (stationskock) redan idag!
Att arbeta som stationskock
Arbetsuppgifterna för den här rollen är varierande men du kommer huvudsakligen att ansvara för produktionen av våra afghanska rätter såsom manto, bolani och pakora. Vår mat och dryck är säsongsbaserad så du kommer även få möjligheten att kontinuerligt utveckla och planera nya recept samt menyer.
Därutöver kommer du att
ta hand om dagliga ingrediensförberedelser
arbeta i ett sammansvetsat team och stötta kollegor
hålla rent och snyggt i restaurang och kök
Vem söker vi?
Till rollen som stationskock söker vi framförallt dig som är en noggrann och samarbetsvillig person som motiveras av att få lära dig nya saker. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har relevant erfarenhet av afghansk eller asiatisk street food. Utöver det är det en stor fördel om du har ytterligare kunskap eller erfarenhet av specialkost och catering.
Vi ser gärna att du
är minst 20 år
har bred kunskap och erfarenhet inom det afghanska köket
vana att baka och arbeta med olika typer av deg
fylla och forma dumplings i större mängder
Dessutom är det meriterande om du
har grundläggande restaurang utbildning
är van vid att arbeta oregelbundna tider, kvällar och helger
har grundläggande datorvana
Vad kan vi erbjuda dig?
Flexibel startdatum
Etablerad och trygg arbetsmiljö
Sedvanliga anställningsvillkor inom restaurangbranschen
About
Are you a creative, hardworking and stress-resistant person with a genuine passion for plant-based cooking? Then you have found the right person for us at Restaurant Manto! We are a family-owned restaurant in southern Malmö with a desire to create something completely unique, Afghan Asian fusion with a twist!
Our combined experience of plant-based cuisine has laid the foundation for letting our creativity create Malmö's best vegan restaurant. We invest heavily when it comes to service, food and drink. Welcome to apply for the role of Chef de Partie (station chef) today!
Working as a station chef
The tasks for this role are varied, but you will mainly be responsible for the production of our Afghan dishes such as manto, bolani and pakora. Our food and drink is seasonal so you will also have the opportunity to continuously develop and plan new recipes and menus.
In addition, you will
take care of daily ingredient preparations
work in a close-knit team and support colleagues
keep the restaurant and kitchen clean and tidy
Who are we looking for?
For the role of station chef, we are primarily looking for someone who is a meticulous and cooperative person who is motivated by learning new things. In order to get into the role as quickly as possible, it is a big plus if you have relevant experience in Afghan or Asian street food. In addition, it is a big advantage if you have additional knowledge or experience within special diets and catering.
We would like you to
be at least 20 years old
have broad knowledge and experience in Afghan cuisine
be used to baking and working with different types of dough
fill and shape dumplings in larger quantities
In addition, it is an advantage if you
have basic restaurant training
are used to working irregular hours, evenings and weekends
have basic computer skills
What can we offer you?
Flexible start date
Established and safe working environment
Standard employment conditions in the restaurant industry Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: info@manto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chef de Partie". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veghanstan AB
(org.nr 559383-2594)
Nobelvägen 4 (visa karta
)
214 29 MALMÖ Arbetsplats
Manto Kontakt
Personalansvarig
Sara Ahmed info@manto.se 0722898757 Jobbnummer
