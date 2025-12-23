Chef Avloppsanläggningar
Östersunds Kommun / Elektronikjobb / Östersund Visa alla elektronikjobb i Östersund
2025-12-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Vi befinner oss i ett spännande skede där verksamheten har omorganiserats och nu byggs upp med nya strukturer, arbetssätt och ett tydligt framtidsfokus. Hos oss får du möjlighet att vara med från början och påverka hur verksamheten utvecklas, både strategiskt och operativt.
Arbetsplatsen präglas av ett nära samarbete, hög kompetens och en stark vilja att utvecklas. Ledningsgruppen består av personer med kompletterande kompetenser som tillsammans skapar ett öppet, prestigelöst och lösningsorienterat arbetssätt. Vi stöttar varandra, delar kunskap och har ett gemensamt ansvar för att nå våra mål.
Här erbjuds du en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och utveckling står i centrum.
Ditt nya jobb
Vi söker dig som har förmåga att leda, kommunicera och skapa engagemang samt att se både individen och verksamhetens helhet.
Vanliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla verksamheten samt ansvara för personal och arbetsmiljö
• Säkerställa effektiv drift och utveckling av anläggningar och processer
• Ansvara för budget, uppföljning och ekonomiskt resultat
• Driva verksamhetsutveckling i samband med omorganisation
• Samverka med andra enheter, förvaltningar och externa aktörer
• Säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning och riktlinjerPubliceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
• Akademisk eller eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet
• God kunskap i svenska, i tal och skrift
• B-körkort
• God datorvana
Meriterande
• Flerårig erfarenhet av ledarskap med formellt personalansvar
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling eller förändringsarbete
• Erfarenhet av arbete inom VA-verksamhet
• Intresse för teknik, miljö och hållbar samhällsutvecklingÖvrig information
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) före anställning.
Vi söker dig
Vi söker dig som har en tydlig helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i både agerande och beslut. Du är initiativtagande, drivande och når resultat genom att engagera och motivera dina medarbetare. Som ledare är du trygg och har personlig mognad, kan skapa delaktighet och bygger förtroende inom teamet. Du har god samarbetsförmåga, lyssnar och kommunicerar konstruktivt även i utmanande situationer. Med uthållighet och övertygande förmåga ser du till att projekt och mål slutförs på ett framgångsrikt sätt.
En hälsning från din blivande chef
Välkommen till en arbetsplats där vi tillsammans bygger från grunden och utvecklar viktiga samhällsfunktioner i Östersund. Jag leder ett engagerat team med kompletterande kompetenser och stor vilja framåt. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och arbeta med hållbara lösningar som gör skillnad för både medborgare och miljö. Jag ser fram emot att träffa dig som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Sektorchef
Jon Isaksson jon.isaksson@ostersund.se 063-14 30 67 Jobbnummer
9663183