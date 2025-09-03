Chef Anläggningsförvaltning till Vattenfall
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Luleå Visa alla elektronikjobb i Luleå
2025-09-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraftens förnybara elproduktion är en förutsättning för att skapa ett klimatsmart och fossilfritt samhälle där vi spelar en viktig roll som möjliggörare för framtidens hållbara energisystem. Vår produktion motsvarar ca 25 % av Sveriges totala elbehov. För att leverera hög tillgänglighet i vår produktion behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter.
Om rollen
Vill du ha roligt på jobbet och samtidigt arbeta för ett fossilfritt samhälle?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Vattenfall Vattenkraft. Tillsammans arbetar vi för ett fossilfritt samhälle. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill bidra till ett bättre klimat på vår planet. Du blir en viktig del i det arbetet!
Om arbetet
Som Chef för Anläggningsförvaltning har du ett övergripande ansvar för att säkra att våra vattenkraftsanläggningar i Sverige och Finland förvaltas på ett strukturerat, effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det innebär att du ansvarar för att det finns åtgärdsplaner för anläggningarna för innevarande år och på lång sikt, över 30 år. Du ansvarar också för att omhänderta årets plan och att optimering görs om förändringar behövs.
Du driver och koordinerar arbetet i anläggningsförvaltningsprocessen för att identifiera och prioritera åtgärder som ska säkerställa våra anläggningars tillgänglighet, livslängd och säkerhetsnivå. Du arbetar nära övriga chefer inom företagets olika avdelningar och leder ett erfaret och kompetent team av medarbetare med stort engagemang. Din grupp är utspridd geografiskt, vilket innebär ett digitalt och närvarande ledarskap. Du rapporterar till Chef för Teknik samt ingår i hennes ledningsgrupp.
Exempel på ansvarsområden
Säkerställa att BU Hydro Nordic uppfyller lagar, regler och interna riktlinjer inom anläggningsförvaltning
Leda och utveckla ett erfaret team med ansvar för åtgärder både inom capex och opex
Utveckla och implementera arbetssätt och processer för långsiktig anläggningsförvaltning
Prioritera och planera åtgärder, baserat på risk och lönsamhet, inom givna ekonomiska ramar från årets plan till planer över 30 år framåt i tiden
Säkerställa optimering och justering av åtgärdsplan vid behov av förändring, såsom haverier eller kostnadsavvikelser
Säkerställa risk och lönsamhets analys för åtgärder
Ansvara för personal, budget, arbetsmiljö samt följa upp mål och säkerställa efterlevnad av Vattenfalls policys och system
Kravspecifikation
Din bakgrund
För att axla rollen på bästa sätt söker vi dig med ett tryggt och grundat ledarskap som trivs i en dynamisk vardag där strategiska såväl som operativa beslut ställer krav på tydlighet, integritet och handlingskraft. Du har en stark förmåga att ta beslut baserat på tillgänglig data och erfarenhet - även under tidspress - och kan stå för dessa beslut, samtidigt som du är prestigelös nog att ompröva dem när ny information uppstår.
Du växlar obehindrat mellan långsiktiga investeringar och akuta operativa frågor, och ser till att varje insats bygger mot en helhetslösning. Du har förmågan att snabbt analysera, väga risker och fatta beslut för att säkerställa framdrift.
Som ledare skapar du tydliga strukturer och driver förändring med omtanke, tydlighet och takt. Du är van vid att leda erfarna och kompetenta team på distans och har förmåga att skapa förtroende och närvaro även i digitala forum. Du fångar upp medarbetares perspektiv och bidrar till att skapa samsyn och riktning i ett tekniskt komplext sammanhang.
Du motiveras av att bidra till samhällsviktig infrastruktur och drivs av att bygga upp hållbara processer som fungerar för hela organisationen - idag och för framtiden.
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsexamen eller annan relevant utbildning - alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Gedigen erfarenhet inom teknisk förvaltning, produktion eller investering, gärna från energisektorn eller motsvarande komplex teknisk verksamhet
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap
God förståelse för ekonomisk styrning och investeringskalkyler
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i reglerad verksamhet
Erfarenhet av förändringsledning i teknisk miljö
Ytterligare information
Placeringsort
Placering är i första hand Solna, Luleå eller Umeå, men för rätt kandidat kan även annan Vattenfall-ort vara aktuell.
Kontaktpersoner
För frågor om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef Yvonne Björnström, 0738515391.
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta gärna rekryterare Summer Lovlinger, 0701945664.
Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Kliv fram för fossilfrihet!
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast den 23 september 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/jobba-med-oss/mangfald-inkludering
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Luleå (visa karta
)
977 75 LULEÅ Arbetsplats
Luleå Jobbnummer
9489004