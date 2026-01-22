Chauförer på heltid (Långdistans)
Vi på G & S Logistik söker nu chaufförer som kan börja omgående för långdistanskörning inom Sverige.
Krav:
• C+E-körkort
• Minst 2 års erfarenhet som chaufför
• Pratar och förstår svenska och engelska, alternativt ex-jugoslaviska språk
• Ansvarstagande och pålitlig
Vi erbjuder:
• Anställning med start omgående
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till fler körningar och långsiktigt samarbete
Arbetet består av långdistanskörning inom Sverige.
Ansökan:
Skicka ett kort mejl med information om dig själv och din erfarenhet.
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka en ansökan!
Med vänlig hälsning G & S Logistik ABgslogistikab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: gslogistikab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare G&S Logistik AB
(org.nr 559210-1785) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Yasmina Iliyeva gslogistikab@gmail.com Jobbnummer
9699915