Chauförer på heltid (Långdistans)

G&S Logistik AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-01-22


Vi på G & S Logistik söker nu chaufförer som kan börja omgående för långdistanskörning inom Sverige.
Krav:
• C+E-körkort
• Minst 2 års erfarenhet som chaufför
• Pratar och förstår svenska och engelska, alternativt ex-jugoslaviska språk
• Ansvarstagande och pålitlig
Vi erbjuder:
• Anställning med start omgående
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till fler körningar och långsiktigt samarbete
Arbetet består av långdistanskörning inom Sverige.
Ansökan:
Skicka ett kort mejl med information om dig själv och din erfarenhet.
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka en ansökan!
Med vänlig hälsning G & S Logistik AB
gslogistikab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: gslogistikab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
G&S Logistik AB (org.nr 559210-1785)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Yasmina Iliyeva
gslogistikab@gmail.com

Jobbnummer
9699915

