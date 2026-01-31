Chaufförer med CE-behörighet sökes till Borlänge
2026-01-31
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Gävle
, Västerås
, Örebro
, Norrköping
Nu växer vi på MP Åkeritjänster och anställer i Borlänge! Vi söker flera lastbilschaufförer som vill bli en del av vårt team.
Vi söker chaufförer till Borlänge som har/kan:
Distributionschaufförer styckegods/livsmedel
CE-behörighet
ADR-Grund
YKB
Digitalt färdskrivarkort
Truckkort
Körningar mestadels dagtid. Varierande tider kan förekomma inom tjänsten
Vi behöver nu hjälp av just dig om du är rätt person. Vi befinner oss i en ständigt expanderande verksamhet, vilket nu betyder att vi ska stärka upp vårat team på chaufförsidan i Borlänge. Du skall vara en nyfiken, hungrig person som också gillar variation. Teamet fäster stor vikt vid personlig lämplighet då du som konsult är vår ambassadör ute hos kund.
Som person är du:
ansvarstagande
positiv
flexibel
noggrann
kvalitets- och servicemedveten
Du är van att arbeta både självständigt och i team. Du bidrar till att ge god service och lösa uppgiften på bästa sätt för kunden. Publiceringsdatum2026-01-31Om företaget
Vi är en bemanningskoncern mot transport & logistik som erbjuder kompetent och engagerad personal, både för akuta insatser och långtidslösningar. Vårt fokus är alltid att erbjuda trygga och flexibla lösningar till kunderna och samtidigt trygg och flexibel anställning för våra anställda. Vi finns på flertalet orter i Dalarnas, Gävleborgs, Jönköpings, Örebros och Helsingborgs län med huvudkontor i Borlänge.
Övrigt
Lön enligt kollektivavtal
Referenser önskas
Vi efterfrågar ett utdrag från belastningsregistret
Intervjuer kommer att ske löpande.
Vid eventuella frågor kontakta Per Davidsson platschef Borlänge på: per@akeritjanster.se
0243-501 752
Vi ser fram emot din ansökan senast den 27 februari Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MP Åkeritjänster AB
(org.nr 559153-3418), https://akeritjanster.se/lediga-jobb-i-borlange/
Ritargatan 6 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borlänge Kontakt
Per Davidsson per@akeritjanster.se 0243-50 17 52 Jobbnummer
9715542