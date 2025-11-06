Chaufför till Mylift
2025-11-06
Chaufför till Mylift
Vill du ha ett självständigt och varierat jobb där du får arbeta med transporter av maskiner som verkligen används och gör skillnad i kundernas vardag? Trivs du bakom ratten men också med kundkontakt och ansvar? Då kan du vara vår nästa chaufför!
Hos oss på Mylift får du en viktig roll i att se till att våra liftar och maskiner levereras i tid, på rätt sätt och i gott skick. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och har nära samarbete mellan chaufförer, verkstad och uthyrning.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
• Transportera liftar, truckar och andra arbetsmaskiner till och från kund
• Lasta och lossa maskiner på ett säkert och effektivt sätt
• Säkerställa att maskinerna är korrekt säkrade inför transport
• Ha kontakt med kunder på plats och representera Mylift på ett professionellt sätt
• Hjälpa till på depån vid behov, till exempel med att iordningställa maskiner inför leverans
Kvalifikationer & profil
Vi söker dig som har erfarenhet av transportarbete och som trivs med ansvar, struktur och kundkontakt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att:
• Transportera, lasta och lossa liftar, truckar, traktorer eller andra arbetsmaskiner
• Hantera maskiner upp och ner för ramper
• Arbetat inom transport, bygg-, maskin- eller entreprenadbranschen
Du behöver också:
• Vara noggrann, säkerhetsmedveten och serviceinriktad
• Behärska svenska i tal och skrift
• Ha CE-körkort (krav)
• YKB och truck-/maskinvana är meriterande
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som ansvarstagande, samarbetsvilja och en positiv inställning.
Varför Mylift?
• En trygg arbetsplats med korta beslutsvägar och bra stämning
• Kollegor som hjälper varandra och har roligt på jobbet
• Möjlighet att utvecklas inom transport och maskinhantering
• En vardag som kombinerar körning, lastning och kundkontakt
Plats
Mylift Sweden AB
Analysvägen 7F, 435 33 Mölnlycke
Segloravägen 10, 504 64 BoråsSå ansöker du
Skicka din ansökan till: dz@mylift.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: dz@mylift.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mylift Sweden AB
(org.nr 556785-7882)
Aröds Industriväg 15 (visa karta
)
422 43 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mylift Sweden AB Kontakt
Daniel Zanher dz@mylift.se Jobbnummer
9591055