Chaufför till ICAs e-handel
AB Effektiv Borås / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-01-05
Vad erbjuder rollen?
Som budbilschaufför hos ICA får du en varierande och aktiv arbetsdag. Du kommer att leverera matkassar till våra kunder i Kungälv, Göteborg och Kungsbacka med omnejd. Du kommer att bokas på pass för flera områden (Torslanda, Högsbo, Göteborg,Kungälv och Kungsbacka) där man utgår från ICA Maxibutiker, så flexibilitet är viktigt. Rollen innebär inte bara körning - du kommer också att hantera lastning och lossning, vilket gör jobbet perfekt för dig som trivs med fysisk aktivitet och att vara i rörelse.
Ibland arbetar du självständigt och ibland tillsammans med kollegor, så just flexibilitet och samarbetsförmåga är viktigt. Vi värdesätter en god kommunikationsförmåga eftersom du kommer att ha daglig kontakt med både kunder och kollegor.
Arbetspassen är måndag till fredag tidigast 10:50 och senast 21:10, med viss variation på start- och sluttider. Tjänsterna startar Tisdag V.3
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande och organiserad. Du har lätt för att hitta runt om Göteborg med omnejd och är bekväm med att använda GPS. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och vet att nöjda kunder är nyckeln till framgång. Din positiva attityd smittar av sig på både kunder och kollegor, och du är inte rädd för att hugga i när det behövs.
För oss är kvalitet och service allt, så vi vill att du är noggrann, serviceinriktad och har ett öga för detaljer.
Krav:
• B-körkort i minst 2 år.
• Hög servicenivå.
• God datavana.
- Flytande svenska i tal och skrift.
• God fysisk förmåga. Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av budbilskörning eller stadskörning.
- God lokalkännedom och förmåga att följa GPS.
• Erfarenhet av arbete i matbutik.
Är du redo för en ny utmaning och en fartfylld vardag? Ta chansen och bli en del av vårt härliga team -vi ser fram emot att få din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 9/1. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Mattias Svensson på tt.svensson@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
