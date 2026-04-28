Chaufför till Eslövs kommun
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen / Fordonsförarjobb / Eslöv Visa alla fordonsförarjobb i Eslöv
2026-04-28
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Serviceförvaltningen i Eslöv
Trivs du bakom ratten och vill ha ett jobb där struktur, ansvar och bemötande är lika viktiga som körningen i sig? Som chaufför i Eslövs kommun är du en del av vardagen för elever, förskolor, skolor och äldreomsorg. Det är ett arbete med tydliga uppdrag och människor i fokus.
Ditt uppdrag
I rollen som chaufför arbetar du huvudsakligen med person- och godstransporter inom kommunen. Arbetet kräver noggrann planering, gott omdöme och förmåga att anpassa sig till olika situationer under dagen. Du möter både barn, elever och personal och är en viktig del i att vardagen flyter på.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
köra elever till och från skola samt till olika aktiviteter
hämta och leverera mat mellan produktionskök och mottagningskök inom skola, förskola och äldreomsorg
hantera tomskåp och returer
tvätta och städa fordon inom Transportservice
utföra andra förekommande arbetsuppgifter inom avdelningen
Din erfarenhet
Du har erfarenhet av att arbeta självständigt utifrån fasta rutiner, men är samtidigt trygg i mötet med människor och olika behov. Du förstår vikten av punktlighet, säkerhet och ett professionellt bemötande.
Vi ser att du har:
körkort för manuell växellåda
taxiförarlegitimation
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
erfarenhet av att köra elever med särskilda behov
Är det här du?
Du är lugn, ansvarstagande och samarbetar gärna med andra. Du arbetar strukturerat, planerar ditt arbete och ser till att uppgifter slutförs på ett korrekt sätt. Samtidigt är du lyhörd, servicemedveten och har lätt för att skapa förtroende i mötet med både barn och vuxna.
Vi erbjuder
Hos oss får du en tillsvidareanställning på heltid inom Serviceförvaltningen i Eslövs kommun. Du blir en del av en arbetsgrupp med tydliga uppdrag, fasta rutiner och ett nära samarbete mellan kollegor. Arbetet ger stabilitet, variation i vardagen och möjlighet att bidra till viktiga samhällsfunktioner.Publiceringsdatum2026-04-28Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321281 - 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173)
Västerlånggatan 48 (visa karta
)
241 31 ESLÖV
För detta jobb krävs körkort.
Eslövs kommun, Serviceförvaltningen
Avdelningschef
Ylva Hjerén ylva.hjeren@eslov.se 0413 - 627 70
9879901