Chaufför till distribution /budbil/

Nordika Transport AB / Fordonsförarjobb / Sigtuna
2026-02-07


Nordika Transport AB söker budbilschaufförer / distributionschaufförer - Stockholm

Nordika Transport AB växer och söker nu pålitliga och engagerade budbilschaufförer/distributionschaufförer till vårt team i Stockholm!

Dina arbetsuppgifter
Leverans av paket och gods (inklusive mediciner) till företag, privatpersoner och vårdinrättningar
Planering och genomförande av dagliga körningar
Ansvar för fordon samt säker hantering av leveranser

Vi söker dig som:

Har B-körkort
Är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Klarar av fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt
Har tidigare erfarenhet av budkörning (meriterande, men inget krav)
Är berättigad till nystartsjobb (meriterande)

Alla chaufförer genomgår utbildning via Best Transport.

Bakgrundskontroll krävs. Du behöver beställa utdrag ur Belastningsregistret hos Polisen - välj alternativet
"Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret":
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

Vi erbjuder

Trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till heltid eller deltid
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
25 dagars semester

Arbetsort: Spånga (Best-terminalen)
Start: Omgående
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07:00-15:30

Så ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till:
Nordika.transport@hotmail.com
073-563 57 36

Välkommen med din ansökan till Nordika Transport AB!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordika Transport AB (org.nr 559504-2655)
Valstavägen 70 Lgh 1002 (visa karta)
195 50  MÄRSTA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Tufeek Hadad
Nordika.transport@hotmail.com
0735635736

Jobbnummer
9729514

