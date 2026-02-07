Chaufför till distribution /budbil/
Nordika Transport AB söker budbilschaufförer / distributionschaufförer - Stockholm
Nordika Transport AB växer och söker nu pålitliga och engagerade budbilschaufförer/distributionschaufförer till vårt team i Stockholm!Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Leverans av paket och gods (inklusive mediciner) till företag, privatpersoner och vårdinrättningar
Planering och genomförande av dagliga körningar
Ansvar för fordon samt säker hantering av leveranser
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Klarar av fysiskt arbete
Kan arbeta självständigt
Har tidigare erfarenhet av budkörning (meriterande, men inget krav)
Är berättigad till nystartsjobb (meriterande)
Alla chaufförer genomgår utbildning via Best Transport.
Bakgrundskontroll krävs. Du behöver beställa utdrag ur Belastningsregistret hos Polisen - välj alternativet
"Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret":https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi erbjuder
Trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till heltid eller deltid
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
25 dagars semester
Arbetsort: Spånga (Best-terminalen)
Start: Omgående
Arbetstid: Måndag-fredag kl. 07:00-15:30Så ansöker du
Skicka CV och kort personligt brev till: Nordika.transport@hotmail.com
073-563 57 36
Välkommen med din ansökan till Nordika Transport AB!
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559504-2655)
Valstavägen 70 Lgh 1002 (visa karta
)
195 50 MÄRSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tufeek Hadad
