Chaufför sökes - Leverans av lastbilsdelar

Meks Scandinavia AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-18


Vi växer i Malmö och söker en engagerad, strukturerad och ansvarstagande medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Om tjänsten
Tjänsten innebär helhetsansvar för vårt lager och hantering av reservdelar. Arbetet omfattar även försäljning och leverans till kunder. Vi är specialiserade på försäljning av lastbilsdelar.

Dina arbetsuppgifter
• Ansvar för lager och reservdelshantering
• Orderplock och lagerorganisation
• Försäljning och kundservice
• Leveranser till kunder i Malmöområdet

Kvalifikationer
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift

Meriterande
• Erfarenhet av lagerarbete eller reservdelar
• Erfarenhet från fordons- eller transportbranschen

Vi erbjuder
• Stabil anställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till utveckling

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: stefan@meksab.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: stefan@meksab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Meks Scandinavia AB (org.nr 559074-6565)
Adelgatan 19 2TR (visa karta)
211 22  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Stefan Todorov
stefan@meksab.se

Jobbnummer
9751092

