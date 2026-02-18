Chaufför sökes - Leverans av lastbilsdelar
2026-02-18
Vi växer i Malmö och söker en engagerad, strukturerad och ansvarstagande medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Tjänsten innebär helhetsansvar för vårt lager och hantering av reservdelar. Arbetet omfattar även försäljning och leverans till kunder. Vi är specialiserade på försäljning av lastbilsdelar.Dina arbetsuppgifter
• Ansvar för lager och reservdelshantering
• Orderplock och lagerorganisation
• Försäljning och kundservice
• Leveranser till kunder i MalmöområdetKvalifikationer
• B-körkort
• Svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av lagerarbete eller reservdelar
• Erfarenhet från fordons- eller transportbranschen
Vi erbjuder
• Stabil anställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till utvecklingSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: stefan@meksab.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: stefan@meksab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meks Scandinavia AB
211 22 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Stefan Todorov stefan@meksab.se Jobbnummer
