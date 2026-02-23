Chaufför, semestervikariat
2026-02-23
Tycker du om att möta människor i deras vardag, vara i rörelse och att arbeta utomhus?
Uppskattar du att komma hem tidigt på eftermiddagarna, samtidigt som du får bidra i en
samhällsviktig verksamhet? Då kanske du vill bli en av våra chaufförer i sommar på vår insamlingsenhet!
Om rollen
Som chaufför hos oss är du oumbärlig för att samhället ska fungera.
Vi erbjuder vi dig en roll med eget ansvar, stor variation och möjlighet att påverka. Tillsammans gör vi det som är viktigt på riktigt- både för miljön och människorna. Vi vill göra livet enklare och smartare för våra kunder och vill att du ska bidra i vårt arbete.
Nu söker vi flera chaufförer som vill vara med på vår resa! Tjänsterna består av tre
semestervikariat med fokus på att köra lastväxlare, kärlbil eller kranbil.
Din roll och dina arbetsuppgifter
Alla chaufförer i vårt team hjälps åt men vi har olika ansvarsområden beroende på rollen:
- Som chaufför till vår lastväxlare är din huvudsakliga arbetsuppgift är att tömma containrar på våra återvinningscentraler och verksamheter inom kommunen. I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpas åt att hantera och underhålla lagret av sopkärl. För att kunna köra denna bil krävs CE-körkort.
- I rollen som chaufför till vår kärlbil så ansvarar du för hantering av kärl så som utkörning av nya kärl, hämtning av trasiga kärl och underhåll av befintliga kärl hos våra kunder runt om i kommunen. Det ingår även arbetsuppgifter att hantera och underhålla lagret av sopkärl.
- Som chaufför till vår elkranbil är ditt ansvar att hämta upp grovavfall (tex vitvaror) i hela kommunen samt utsättning av sopkärl. Även i denna tjänst är dina arbetsuppgifter att hantera och underhålla lagret av sopkärl.
Till hjälp i arbetet använder vi ett verktyg, en dataterminal i lastbilen som kallas Vertigis-mobile. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter som är naturliga i rollen på Insamlingsenheten.
Du är i tjänsten Hässleholm Miljös ansikte utåt och möter våra kunder/kommuninvånare på ett trevligt, ödmjukt och informativt sätt.
Det här erbjuder vi dig
- En chaufförsroll med samhällsnytta i fokus!
- En värderingsstyrd arbetsplats där omtanke, tydlighet och framåtanda genomsyrar verksamheten.
- Medarbetarskapet i centrum där alla bidrar till samhörighet, omsorg, respekt och lojalitet.
Det här är du
Oavsett vilken av de tre tjänsterna du är intresserad av så måste du har C-körkort och giltigt YKB. En av tjänsterna kräver dessutom CE-körkort. Har du dessutom krankort för minst 18 t/m, men gärna för över 18 t/m, är det meriterande för rollen. Även tillgång till giltigt ADR gör det möjligt till större variation av körning av våra olika bilar.
Du har kunskap och erfarenhet av registrering i dator. Meriterande är även om du har grundkunskaper i Vertigis-mobile.
Som person är du:
- En social och serviceorienterad person som trivs med att vara ansiktet utåt.
- En noggrann, ordningsam och flexibel person som inte rädd för att prova på andra fordon och arbetsuppgifter.
- Någon som behärskar det svenska språket i tal och skrift för att kommunicera bra med våra
kunder och kollegor. Andra språkkunskaper är meriterande.
- En lagspelare som kan arbeta i team såväl som på egen hand.
- En pigg och driftig medarbetare med god fysik, som inte är rädd för att hugga i oavsett väder.
Villkor och ansökan
I tjänsten jobbar du vardagar mellan 06.30-15.00. Behovet består av tre vikariat för att täcka under semesterperiod och är på 100% med start under våren, för upplärning.
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista
ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta: Tina Linde, Enhetschef Insamling: 0732-472962
Det här är vi
Affärsområde Renhållning ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall i Hässleholm. I uppdraget ingår också att driva sex återvinningscentraler och att informera invånarna om avfallsfrågor. Vi ser till att insamling av avfall fungerar smidigt för både privatpersoner och företag, och att det är enkelt att återbruka och återvinna så mycket som möjligt. Vi vill också inspirera och förmedla kunskap, så att vi tillsammans kan lösa avfallsutmaningen här hemma.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
