Chaufför på deltid
2025-08-07
Är du en serviceinriktad person med B-körkort som letar efter ett flexibelt extraarbete? Vi söker nu engagerade chaufförer för att leverera matkassar till kunder i Stockholmsområdet. Perfekt för dig som studerar eller har en annan sysselsättning på minst 50 %. Start omgående!
Vad erbjuder rollen?
Som chaufför hos vår kund blir du en viktig del av kundens upplevelse. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att leverera matkassar direkt till kundernas dörrar, samtidigt som du representerar Effektiv på bästa sätt. Kunden befinner sig på Norrort därav är det viktigt att man kan ta sig fram till arbetsplatsen i tid. Arbetstider: Måndag till fredag, med varierande pass mellan kl. 06.00 och 23.00 Passen är främst på förmiddagarna. Man behöver vara flexibel med tiderna. Minimiarbete: Två pass i veckan. Utbildning: En fem dagars introduktion på dagtid innan du börjar tjänsten. Efter avslutad utbildning anger du själv din tillgänglighet, vilket ger dig möjlighet att kombinera arbetet med studier eller annan sysselsättning. Arbetsplatsen är i Kungsängen/Brunna och det är viktigt att man kan ta sig fram i tid därav är planering ett måste.
Vem är du?
Vi söker dig som: - Är student med minst ett år kvar av studierna eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %.
• Måste framgå i ditt cv vad du har för annan sysselsättning - Är självgående, noggrann och strukturerad med god förmåga att planera ditt arbete. - Har god lokalkännedom i Stockholmsområdet och känner dig trygg med att navigera till olika adresser. - Har ett starkt kundfokus samt positiv inställning. Krav för tjänsten: -B-körkort i minst två år. -Flytande svenska i tal och skrift. -Möjlighet att arbeta minst två dagar i veckan. -Tillgänglighet för en sammanhängande utbildningsvecka på dagtid, detta är obligatoriskt
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del. Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag. För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
