Chaufför/Lagerarbetare
Bålsta Släpet AB / Fordonsförarjobb / Håbo Visa alla fordonsförarjobb i Håbo
2026-06-26
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Bålsta Släpet söker Chaufför/Lagerarbetare
Vi söker dig som gillar frihet, ansvar och varierade arbetsdagar!
Hos oss får du köra leveranser av släpfordon i hela Sverige och utgå från Bålsta.
Lagerarbete med lastning med truck
🔹 Halvtid – tillsvidare
🔹 Övernattning vid längre transporter kan ingå
🔹 BE-körkort krävs, CE och truckkort är meriterande
🔹 Familjär arbetsmiljö och konkurrenskraftiga villkor
Vill du bli en del av ett stabilt och växande företag med kvalitet i fokus?
Skicka din ansökan till oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Mejl
E-post: niclas@balstaslapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Släpet AB
(org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta
)
746 30 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bålsta Släpet AB Jobbnummer
9980037