Chaufför/lager
2026-01-16
Varsego i Enköping söker personal. Du kommer arbeta med distribution av varumärken så som GB Glace, Ben & Jerrys, Magnum, Red Bull, Nocco, Coca-Cola m.fl.
Vi söker nu en medarbetare som kan hjälpa oss med att köra ut Glassboxar, drickakylar samt arbeta med kundmatriel på lagret inför och efter körningar.
Du som söker bör vara självgående, serviceorienterad och stresstålig.
God fysik då vi transporterar skrymmande boxar/kylar.
Flexibel.
Manuellt B-körkort är ett krav
C-körkort och YKB är meriterande.
Tidsbegränsad anställning med start i mars-juli (75-100%).
Hör av dig till oss så berättar vi mer.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: kim.hagg@varsego.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Box 2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Glassbolaget D&S AB
(org.nr 556287-8198)
Varggatan 27
)
749 40 ENKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
9688910