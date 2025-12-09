Chaufför gödseltrailer
AB Pr-Slamsugning / Fordonsförarjobb / Götene Visa alla fordonsförarjobb i Götene
2025-12-09
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Pr-Slamsugning i Götene
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
PR-Slamsugning AB är ett familjeföretag och har sedan starten 1980 arbetat med transporter inom miljöområdet.
Vi utökar nu verksamheten med ny chaufför att köra flytande jordbruksprodukter i avsedd gödsel trailer.
Större delen är transporter av biogödsel från anläggningen i Götene till olika gårdar i närområdet. Arbetstiden är förlagd som tvåskift.
Vi är en trygg arbetsgivare och följer både Transportavtalet samt Kör- och vilotider. Vi hoppas att just du vill bli en av alla våra duktiga medarbetare. Tillträde enligt överenskommelse.
Enheten är stationerad i Götene.Publiceringsdatum2025-12-09Profil
Då våra chaufförer är vårt ansikte utåt hos våra kunder ser vi gärna att du är serviceinriktad och positiv. Några av dina andra egenskaper att du är ordningsam, ärlig, flexibel, tar ansvar och kan jobba självständigt.
Vi vill att du har minst CE-körkort och YKB. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande.
Tjänsten innebär - heltidsarbete med 6 månaders provanställning. Varierande arbete med 2-skiftschema.
Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan till: jobb@pr-slamsugning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: jobb@pr-slamsugning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Pr-Slamsugning
(org.nr 556364-8913)
533 30 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PR-Slamsugning Skaraborg Jobbnummer
9635645