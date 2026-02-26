Chaufför för matleverans sökes (heltid/deltid
Uncle Shark AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-02-26
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uncle Shark AB i Helsingborg
Vi söker en ansvarsfull och pålitlig chaufför för matleverans.
Tjänsten passar både tjejer och killar.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Leverera mat till kunder
Säkerställa snabba och korrekta leveranser
Hjälpa till i restaurangen vid behovKvalifikationer
Giltigt B-körkort
Punktlig och serviceinriktad
God lokalkännedom är meriterande
Heltid eller deltid.
Start enligt överenskommelse.
Skicka en kort presentation eller CV.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Support@sushishark.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uncle Shark AB
(org.nr 559442-4003)
Södra Storgatan 16 (visa karta
)
252 23 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9764348