Chaufför för matleverans sökes (heltid/deltid

Uncle Shark AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-02-26


Vi söker en ansvarsfull och pålitlig chaufför för matleverans.
Tjänsten passar både tjejer och killar.

Publiceringsdatum
2026-02-26

Dina arbetsuppgifter
Leverera mat till kunder
Säkerställa snabba och korrekta leveranser
Hjälpa till i restaurangen vid behov

Kvalifikationer
Giltigt B-körkort
Punktlig och serviceinriktad
God lokalkännedom är meriterande

Heltid eller deltid.
Start enligt överenskommelse.
Skicka en kort presentation eller CV.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Support@sushishark.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uncle Shark AB (org.nr 559442-4003)
Södra Storgatan 16 (visa karta)
252 23  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9764348

