Chaufför (B-kort)
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Härryda
, Trollhättan
, Norrköping
, Nybro
Vill du arbeta som chaufför och bli en viktig del av vårt transportteam? Vi söker engagerade och ansvarsfulla personer som utgår från Jönköping och är bekväma med att veckopendla då arbetet utförs på andra orter under vardagarna. Anode står för boende på arbetsorten samt betalar milersättning och traktamente enligt gällande regler. Uppdraget beräknas starta i slutet av februari 2026.
Om rollen som chaufför (B-kort)
Som chaufför ansvarar du för att leverera nya avfallskärl till hushåll enligt fastställda rutter. Du kör miljöklassade lätta lastbilar inom stad och närliggande områden. Arbetet passar dig som är bekväm med att veckopendla då du kommer arbeta på annan ort under veckorna. Anode står för boende på arbetsorten samt betalar milersättning och traktamente enligt gällande regler.

Dina arbetsuppgifter
• Leverans av avfallskärl enligt schemalagd rutt
• In- urlastning av kärl
• Ge professionell service till våra kunder vid leverans
• Hantera och scanna leveransdokument korrekt
• Hemtagning av gamla kärl hos kunderna.
• Säkerställa att fordonet är i gott skick och rapportera eventuella fel
Kvalifikationer för dig som vill arbeta som chaufför
• B-körkort
• Flytande svenska, både tal och skrift
• God fysik och förmåga att arbeta i högt tempo
• Serviceinriktad och punktlig
• Strukturerad och ordningsam
Meriterande
• Erfarenhet av tidigare yrkestrafik
Vi erbjuder dig som chaufför
• Trevligt arbetsklimat och inkluderande arbetsmiljö
• Möjlighet till personlig utveckling inom företaget
• Moderna fordon och verktyg för ett effektivt arbete
Så ansöker du till jobbet som chaufför
Ansök snarast genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev via ansökningsknappen eller via anode.se. Tjänsterna tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig som vår nya chaufför!
OM OSS
Byanode Group AB är en snabbväxande kontraktstillverkare som levererar förstklassig montering, tillverkning och transportlösningar till kunder som vill effektivisera sin produktion. Bolaget har ett 40-tal anställda och grundades 2024. Huvudkontoret ligger i Jönköping.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Byanode Group AB (org.nr 559493-3672)
