Chaufför
2026-02-03
Har du ett intresse för transport och logistik? Då är det kanske dig vi söker till EBD Scandinavia i Västerås. Vi söker nu extrapersonal till däcksäsongen under våren!
Varför välja EBD
EBD är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att leverera däck och hjul i Mälardalen dagtid. I arbetet ingår även att packa delar, hämta returer och vara behjälplig där man behövs
Vad vi önskar av dig
• B-körkort
• Du bör ha grundläggande kunskaper och erfarenhet inom logistik
• Vi ser att du har ett utpräglat ordningssinne och kvalitetskänsla
• God svenska i tal och skrift
Övrigt
Tjänsten är en visstidsanställning under vår däcksäsong och placering är i Västerås. Arbetstid kommer att vara både dagtid och kvällstid. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Produktion & logistikchef
Fredrik Bergström fredrik.bergstrom@ebds.se 010 497 26 35
