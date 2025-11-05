Chaufför

Fraiche Catering & Arrangements I Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Täby
2025-11-05


Arbetsuppgifter: Leverera mat till skolor,omsorgsverksamheter och andra kunder enligt körschema, budkörning och ansvar för säkert transporterade leveranser, hantering av varuplock och lastning/lossning av fordon, disk och rengöring av köksutrustning samt enklare kökshantering vid mottagningskök, säkerställa korrekt teperatur- och hygienhantering vid leverans, rapportera avvikelser och följa rutiner för dokumentation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: oskar.beck@fraichecatering.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fraiche Catering & Arrangements i Stockholm AB (org.nr 556619-7975)
Antennvägen 6 (visa karta)
187 66  TÄBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9590084

