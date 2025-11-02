Chaufför

Beredskapslyftet Ideell Fören / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-11-02


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören i Stockholm, Solna, Lidingö, Täby, Upplands Väsby eller i hela Sverige

Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden - samtidigt som företag får tillgång till ny talang.
Ett väletablerat bemanningsföretag inom logistik och transport söker nu chaufförer till ett uppdrag hos en kund i livsmedelsbranschen. Företaget arbetar med flera kända varumärken i Stockholmsområdet och erbjuder trygga anställningar, utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat.
Plats:
Farsta, Stockholm
Tjänst:
Chaufför

Publiceringsdatum
2025-11-02

Dina arbetsuppgifter
• lasta bilen med matlådor som packats på lagret;
• leverera lådorna till kunder i Stockholmsområdet;
• lämna bilen i gott skick på lagret efter avslutat arbetspass;
• bemöta kunder på ett trevligt och serviceinriktat sätt - du är företagets ansikte utåt.

Kvalifikationer
• svenska på övre medelnivå (kan hantera de flesta jobbrelaterade situationer självständigt);
• engelska på medelnivå (kan delta i enklare samtal och förstå grundläggande instruktioner);
• B-körkort (haft minst 1 år);
• meriterande med erfarenhet som chaufför, inom service eller lager.

Profil
• serviceinriktad och social;
• prestigelös och ansvarstagande;
• trivs med ett fysiskt arbete och att möta många olika människor.
Vad arbetsgivaren erbjuder:
• heltid, visstidsanställning (100%);
• skiftarbete: tidiga morgnar, kvällar, helger samt inhopp vid behov;
• friskvårdsbidrag;
• sjukförsäkring;
• arbetskläder/uniform.
Viktigt:
Denna tjänst är en del av ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Vi uppmuntrar kandidater som uppfyller dessa kriterier att ansöka.

Ersättning
Månadslön - Fixed salary

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredskapslyftet Ideell Fören, https://professionalcenter.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9584452

Prenumerera på jobb från Beredskapslyftet Ideell Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Beredskapslyftet Ideell Fören: