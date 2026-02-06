CFO till Sweef
Om Sweef
Sweef har ett klart och passionerat uppdrag: att utveckla och sälja Sveriges skönaste möbler. Bolaget är noga med sitt sortiment och erbjuder endast produkter som de själva använder och står bakom. Tack vare stark produktkvalitet, en tydlig kultur och ett orubbligt kundfokus har Sweef vuxit snabbt och etablerat sig som ett differentierat varumärke inom e-handel och möbelbranschen. Som nästa steg i bolagets utveckling söker Sweef nu en affärsnära CFO som kan vara med och forma ekonomifunktionen för fortsatt tillväxt - både nationellt och internationellt.
Om tjänstenSom CFO på Sweef intar du en central roll i bolagets fortsatta utveckling och blir en nära strategisk partner till VD och styrelse. Du ansvarar för att säkerställa en stabil finansiell plattform som möjliggör lönsam tillväxt, skalbarhet och datadrivna beslut i en entreprenöriell e-handelsmiljö. Rollen kombinerar strategiskt perspektiv med operativt ansvar och kräver både affärsmässighet och ett pragmatiskt, hands-on ledarskap.
Du leder och utvecklar den finansiella styrningen för koncernen, som omfattar Sweef, Happy Fluffy Cloud och Nufferton, samt dotterbolag i Norge och Tyskland. Tillsammans med ett mindre ekonomiteam ansvarar du för att vidareutveckla processer, strukturer och system i takt med bolagets tillväxt och ökade komplexitet. Som CFO för Sweef förväntas du bidra med ett starkt affärsperspektiv med särskild förståelse för de drivkrafter som präglar ett modernt e-handelsbolag.
Dina huvudsakliga ansvarsområden;Övergripande ansvar för koncernens ekonomistyrning och finansiella strategi i nära samarbete med VD och styrelse
Helhetsansvar för business controlling, budget- och prognosprocesser samt uppföljning av nyckeltal kopplade till bl.a. tillväxt coh lönsamhet
Ansvar för redovisning, bokslut och årsredovisning för samtliga bolag inom koncernen
Säkerställa hög kvalitet i finansiell rapportering till ledning och styrelse samt utveckla beslutsstöd för verksamheten
Vidareutveckla ekonomifunktionen, dess arbetssätt, processer och system för att stödja bolagets fortsatta expansion
Arbeta operativt nära teamet och vara drivande i det dagliga ekonomiarbetet
Ansvara för relationer med revisorer, banker och andra externa finansiella intressenter
Säkerställa att koncernen följer gällande regelverk och att rapportering sker korrekt och i rätt tid
För att lyckas i rollen har du en bakgrund inom finansiellt ledarskap i en e-handelsdriven verksamhet. Du har erfarenhet av att verka i tillväxtbolag där affären utvecklas snabbt och där du som ledare förväntas kombinera strategisk höjd med operativ närvaro. Du är en affärsnära CFO som förstår sambanden mellan finansiell styrning och de kommersiella och operativa drivkrafterna i en e-handelsorganisation, från marginalstruktur och lagerbindning till logistikflöden, internationell expansion och kundanskaffning. Du trivs i en miljö där samarbete mellan funktioner är avgörande och där ekonomi fungerar som ett aktivt beslutsstöd till organisationen.
Du är strukturerad, analytisk och trygg i din kompetens och samtidigt prestigelös och beredd att arbeta nära verksamheten. Erfarenhet av att bygga skalbara processer och skapa finansiell transparens i växande organisationer är särskilt värdefullt i denna roll.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:Finansiellt ledarskap i e-handelsbolag, gärna i verksamheter med internationell närvaro
Att utveckla och implementera datadrivna och automatiserade ekonomiprocesser i växande organisationer
Erfarenhet av ERP-system såsom Microsoft Business Central eller motsvarande affärssystem
Erfarenhet av att bygga strukturer för uppföljning, prognostisering och beslutsstöd som möjliggör lönsam tillväxt
Som person ser vi det som en självklarhet att du är en karismatisk ledare, en stark lagspelare som är lyhörd, prestigelös, modig och trivs i en förändringsdriven miljö där teamarbete och problemlösning är vardag.
Placering & ansökningsprocessTjänsten är placerad på Sweefs kontor/showroom på Drottninggatan i centrala Stockholm. Start är enligt överenskommelse.
Kontakt & ansökanHar du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sanny Malmberg på sanny@ecommercerecruit.se
Vi tillämpar löpande urvalsarbete, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
