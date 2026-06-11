Lärare Idrott och hälsa till Näsbyparksskolan
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2026-06-11
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Vill du göra skillnad? Just nu söker Näsbyparksskolan en engagerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa. Behörighet i, eller intresse av matematik är önskvärt.
Om jobbet
Näsbyparksskolans rektorsområde i Täby kommun består av fyra skolor - Näsbyparksskolan (åk 4-9), Slottsparksskolan (F-åk 3), Norskolan (F-åk 3) samt Näsbypark resursskola (åk 4-9). Skolorna arbetar tätt tillsammans med samsyn kring lärande och utveckling under ledning av rektor. Skolorna ligger i området Näsbypark i Täby, ett naturskönt område med goda kommunikationer till Stockholm via Roslagsbanan. Nu söker vi ytterligare en lärare till vår kompetenta personalgrupp.
Du kommer att tillhöra Näsbyparksskolan som är en skola med ca 600 elever i åk 4-9. Undervisningen kommer att vara lagd framförallt i åk 7-9, men även åk 4-6 kan bli aktuellt. Skolan har högt ställda mål för elevernas utveckling och kunskapsinhämtning och arbetar med strukturerad, likvärdig undervisning där eleverna ska kunna ha inflytande över sitt eget lärande. Näsbyparksskolan arbetar även med IBIS, inkluderande beteendestöd, som är ett koncept för att stärka elevernas positiva beteenden så att lärmiljön såväl som den psykosociala miljön främjar elevernas lärande och välmående.
Som lärare hos oss driver och utvecklar du undervisningen tillsammans med elever, kollegor och skolledning. Du arbetar aktivt för en skola där alla inkluderas i verksamheten. Du kommer vara en del av ett kompetent ämneslag i idrott- och hälsa där det finns ett stort kollegialt samarbete. Mentorskap ingår i uppdraget.
Vem är du?
Vi vill att du som söker tjänsten:
har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i idrott- och hälsa. Gärna med behörighet i, eller intresse av att undervisa i matematik.
arbetar både formativt och språkutvecklande
är väl förtrogen med styrdokumenten och kan omsätta dessa i ett för eleverna begripligt och meningsfullt lärande
använder digitala verktyg för elevernas lärande
ser hela elevens studiesituation i ditt mentorskap och samverkar med elevhälsan där så behövs
Som person är du strukturerad, välplanerad och entusiasmerande i din undervisning. Du är samarbetsinriktad och intresserad av att bidra till verksamhetens professionella utveckling. Du har förmåga att planera och organisera både ditt eget arbete och elevernas arbete på ett effektivt sätt och skapar ett tillitsfullt klassrumsklimat där alla elever kommer till tals.
Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i några år, men även nyexaminerade lärare är välkomna att söka tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en spännande och utvecklande arbetsplats där var och en dagligen får möjlighet att göra skillnad. Genom Täby Akademi för pedagogisk professionsutveckling finns rika möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande för dig på kommun-, verksamhets- och individnivå.
På vår hemsida https://www.taby.se/kommun-och-politik/arbeta-i-taby/
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun. Publiceringsdatum2026-06-11Övrig information
Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev. Sista ansökningsdag är torsdag 25 juni. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start Ht-26, enligt överenskommelse. Ferieanställning med månadslön.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet. Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 57 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Bitr rektor
Sara Aldervi sara.aldervi@taby.se Jobbnummer
9960277