Grundskollärare åk. 4-6 i Sv/So till Husieskolan
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2026-06-11
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Ref: 20261476 Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är lärare för årskurs 4-6 med behörighet i Sv/So till Husieskolan!
Husieskolan söker en engagerad grundskollärare i svenska/sva och SO åk 4-6 som vill vara en del av en dynamisk verksamhet för att kunna påverka och göra skillnad. Du kommer att ansvara för undervisning, planering och bedömning, med ett tydligt fokus på att förankra din praktik i styrdokument och aktuell forskning. Här får du möjlighet att, tillsammans med dina kollegor, utveckla ditt ämne och skapa en inkluderande, modern och kreativ undervisning. På Husieskolan arbetar vi i arbetslag utifrån årskurser samtidigt som vi också ger möjlighet till planering och utveckling inom ämneslaget. Vi arbetar mål- och resultatinriktat med tydligt fokus på uppdraget. Som lärare i svenska/sva och samhällsorienterande ämnen undervisar du tillsammans med dina kollegor i årskurserna 4-6 och har ett mentorsskap i en årskurs. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras kunskapsutveckling och personliga mognad. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund som legitimerad grundskollärare åk 1-7 med behörighet i svenska/sva och SO. Det är fördelaktigt om du har arbetat aktivt med språk- och kunskapsutvecklande metoder. Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Din didaktiska och pedagogiska förmåga gör att du kan skapa en trygg och stimulerande lärmiljö. Du arbetar evidensbaserat och är van vid digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser gärna att du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap, värdesätter mångfald och trivs med samarbete.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I östra Malmö, med närhet till härliga grön- och rekreationsområden, finner du Husieskolan – en tvåparallellig F–6-skola som sedan 1924 erbjuder en trygg och stimulerande lärmiljö för cirka 350 elever. Vi kännetecknas av höga förväntningar på både elever och personal, vilket bidrar till en positiv arbetsmiljö. Våra elever är motiverade och vi har ett starkt engagemang från föräldrarna. Husieskolan är en arbetsplats där medarbetare trivs och stannar kvar, vilket bland annat speglas i vår höga lärarbehörighet. Tillsammans strävar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling i en tillitsfull atmosfär. Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 20260810 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261476". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Maria Grimsberg maria.grimsberg@malmo.se +4640343337 Jobbnummer
9960276