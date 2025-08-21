CFO till Prototypen
Adding People AB / Ekonomichefsjobb / Jönköping Visa alla ekonomichefsjobb i Jönköping
2025-08-21
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Vi är redo att välkomna en ny CFO till Prototypen. Varför? Vår nuvarande CFO går vidare till rollen som vd - ett kvitto på både hans insats och på de möjligheter som finns hos oss!
Du kommer att bli en viktig del av vår fortsatta resa. Här tar du vid där han lämnar över och får ansvaret för att utveckla och stärka vår nya plattform för gemensamma analyser och uppföljning. Det är ett arbete som hjälper oss att nå våra mål och förverkliga ännu fler av våra visioner.
Vi hoppas att just du vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Det här är Prototypen
I vår industrikoncern, som idag går under namnet Prototypen, finns våra bolag Östrand & Hansen AB, Hjo Verktyg AB och Karlskoga Automation AB. Vi har ambitionen att fortsätta växa både organiskt och via förvärv.
Vi är en partner som ger idéer och råd och fungerar som bollplank när det gäller att utveckla kundernas produktion. Vi har en stor spännvidd i våra tjänster - allt från mekanikkonstruktion, elkonstruktion, PLC- & robotprogrammering, elskåpsbyggnation, till egen komponenttillverkning i våra avancerade maskinparker, montering, leverans och driftsättning av kompletta lösningar och system. Vi utför även service och reparationer på verktyg och maskiner.
Totalt är vi cirka 65 medarbetare och har en omsättning på runt 150 miljoner.
Fokus i din roll
Som vår nya CFO kommer du att bygga en effektiv ekonomifunktion och samtidigt bidra till att skapa en ännu mer affärsdriven organisation. Vi tror att du gillar att arbeta nära verksamheten, att du drivs av ekonomistyrning - gärna ett intresse för teknik och smarta lösningar - precis som vi.
Hos oss handlar rollen om att skapa en gemensam plattform för våra produktionsbolag, där analyser, kalkylmodeller och uppföljningar hänger ihop och stärker hela koncernen. Du kommer både arbeta operativt och strategiskt, stötta ledningen med din kompetens och vara ett aktivt stöd ut i organisationen.
Tillsammans med ditt team på tre ekonomer ansvarar du för rapportering av månads- och årsbokslut samt för prognos- och budgetarbete. Du utvecklar arbetssätt och processer för att skapa ännu bättre förutsättningar för oss att nå våra mål.
Du ansvarar för konsolidering av koncernen och du deltar i styrelsemöten där du tar fram styrelsematerial och rapportpaket. Rollen innebär också att du rapporterar till vår vd och ingår i ledningsgruppen.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god idé om vad du har med dig sedan tidigare:
Ekonomisk högskoleutbildning eller motsvarande genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet från controllerrollen där du arbetat med ekonomiska analyser och uppföljning, med fördel från den tillverkande industrin.
Erfarenhet av projektredovisning och projektaffärer.
Vana vid att arbeta strategiskt och affärsnära.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av förvärv och bolagsutveckling.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Är det rätt plats för dig?
Här gäller det att vilja vara med på vår resa och genuint ha ett intresse för att skapa något nytt, något som i sin tur utvecklar vår affär framåt!
Att vara nära verksamheten och bidra med engagemang, nyfikenhet och kompetens är viktigt. Därför ser vi att du är relationsskapande, prestigelös och kommunikativ. Din förmåga att kommunicera skapar mervärde i organisationen genom dina idéer, din struktur och ditt processtänk. Vill du dessutom tillhöra en växande organisation med en stark familjekänsla - då kan den här rollen vara helt rätt för dig!
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Placeringsort Bankeryd.
Du rapporterar till vd.
Tillsvidareanställning.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta Anette Beckman 072-500 30 23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
564 35 BANKERYD Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9470222