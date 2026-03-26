CFO till Marine Jet Power AB - Uppsala
Vill du ta en central roll i ett internationellt teknikbolag i stark tillväxt - där du får kombinera affärsdriv, analys och strategiskt inflytande?
Marine Jet Power är en global ledare inom vattenjetbaserade framdrivningssystem för snabbgående fartyg inom både civila och militära applikationer. Vi befinner oss i en spännande fas med internationell expansion, teknikutveckling och ökat fokus på affärsstyrning.
Nu söker vi en affärsdriven CFO som vill utveckla vår finansfunktion och bidra aktivt till bolagets fortsatta tillväxt.
Om rollen
Som CFO på Marine Jet Power har du ett helhetsansvar för bolagets finansfunktion och är en central del av ledningsgruppen. Du arbetar nära VD, styrelse och ägare och har en nyckelroll i att utveckla bolagets finansiella styrning och affärsstöd.
Rollen kombinerar finansiell kontroll, proaktiv business controlling och strategiskt arbete.
Du har personalansvar för tre medarbetare samt ett koordinerande ansvar mot internationella enheter.
Placering är i Uppsala och rollen kräver hög närvaro i verksamheten.
Ditt uppdrag
Finansiell styrning
Ansvara för redovisning enligt IFRS
Leda bokslut, rapportering och analys
Driva budget-, prognos- och planeringsprocesser
Säkerställa kassaflödesstyrning och intern kontroll
Bygga en stark controllingfunktion
En central del av rollen är att utveckla bolagets affärsstyrning.
Du kommer att:
utveckla projekt- och orderlönsamhetsanalyser
analysera produkt- och marknadsmarginaler
etablera KPI-struktur och beslutsstöd
bidra till mer datadriven styrning av verksamheten
System och digitalisering
Du driver utvecklingen av bolagets ekonomiska systemlandskap.
vidareutveckling av Monitor ERP (finansdel)
utveckling av BI och analysverktyg
arbete med AI-baserad controlling
HR och organisation
Bolaget köper extern HR-kompetens, men CFO har en viktig roll i att:
koordinera HR-frågor
stödja ledningen i organisations- och personalfrågor
arbeta med incitamentsmodeller
Ägar- och transaktionsfrågor
Du arbetar nära ägare och styrelse och bidrar i strategiska frågor.
Erfarenhet av följande är meriterande:
företagsförsäljningar
M&A
due diligence-processer
Hållbarhet
följa upp och utveckla hållbarhetsrapportering
koordinera hållbarhetsfrågor mot styrelse och ägare Publiceringsdatum2026-03-26Profil
Vi söker en CFO som kombinerar finansiell tyngd med affärsdriv.Kvalifikationer
Civilekonom eller motsvarande
Minst 8-10 års erfarenhet inom finance
Erfarenhet av IFRS
Erfarenhet av business controlling
Erfarenhet från internationell verksamhet
Meriterande
Erfarenhet från tillverknings- eller projektbaserad industri
Erfarenhet av ERP-system (gärna Monitor)
Erfarenhet av systemimplementationer /digitalisering
Erfarenhet av M&A eller due diligence
Flytande Svenska och Engelska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är:
affärsorienterad
analytisk och systematisk
proaktiv och förbättringsdriven
strukturerad med hög kvalitetsnivå
en trygg ledare som utvecklar team och processer
Varför Marine Jet Power?
Hos oss får du:
en nyckelroll i ett internationellt teknikbolag
möjlighet att påverka affär och strategi på riktigt
arbeta nära VD, styrelse och ägare
vara med på en spännande tillväxtresa
arbeta i en global miljö med hög teknisk nivå
Förmåner
Marknadsmässig lön
Tjänstepension
Ingen ö-tid /30 dagars semester
Tjänstebil
Friskvård
Placering: UppsalaSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Marine Jet Power med rekryteringspartner. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capto Hr AB
(org.nr 556782-8214), https://marinejetpower.com/
Hansellisgatan 6 (visa karta
)
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marine Jet Power Jobbnummer
9822049