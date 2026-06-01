Certifierad arborist
Avaron AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du arbeta med kvalificerad trädinventering och trädbesiktning i en kommunal miljö där dina bedömningar blir ett viktigt underlag i frågor som rör skyddade träd och biotopmiljöer. Uppdraget omfattar besiktning enligt Standard för trädinventering i urban miljö Version 3.0, med fokus på att bedöma trädens status och dokumentera resultat på ett tydligt och användbart sätt. Du växlar mellan praktiskt fältarbete och analytiskt protokollarbete, och dina utlåtanden ska kunna användas i dialog med Länsstyrelsen. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera specialistkunskap inom arboristik med konkreta leveranser som gör skillnad i förvaltningen av värdefulla trädmiljöer.
ArbetsuppgifterDu genomför trädinventering och trädbesiktning enligt Standard för trädinventering i urban miljö Version 3.0.
Du statusbedömer träds strukturella skick med hjälp av Picus Sonic Tomograph.
Du dokumenterar observationer, mätningar och slutsatser i skriftliga protokoll med bilder, grafer och text i pdf-format.
Du tar fram underlag som kan användas i dialog med Länsstyrelsen kring alléer, jätteträd, hålträd och andra skyddade biotopmiljöer.
Du planerar och driver ditt arbete självständigt, från besiktning i fält till färdig leverans.
Vid behov bistår du med underlag kopplat till beställarens informationsarbete.
KravDu är ISA-certifierad, eller har likvärdig certifiering, samt TRAQ.
Du har erfarenhet av trädinventering och trädbesiktning.
Du har erfarenhet av statusbedömning av träds strukturella skick med hjälp av Picus Sonic Tomograph.
Du har godkänd kurs Säkerhet på väg, grundkurs, för arbete i anslutning till vägområde.
Du arbetar i enlighet med IFS 2009:4 Säkerhet på väg.
Din erfarenhet styrks genom minst 3 olika uppdrag med inventering av alléer, jätteträd och andra skyddade biotopmiljöer enligt Länsstyrelsen inom 3 år från upphandlingsdatum.
Du kan leverera tydlig dokumentation i form av protokoll med hänvisande bilder och eventuella mätningar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7830357-2029407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9940496