Central systemledare med erfarenhet av industri
2025-11-12
Nu söker vi dig som har erfarenhet av tillverkande industri och vill vara med och driva systemutformningsarbetet på central nivå framåt. Vill du arbeta med koordineringen av system som säkerställer att vi bidrar till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som systemledare inom enheten forskning och utveckling blir du en del av avdelningen strategisk materielledning vid FMV:s lednings- och ekonomistab. Avdelningen har ett övergripande ansvar för FMV:s systemledning och designansvar, vilket innebär att samordna och styra utvecklingen av tekniska system under hela deras livscykel för att leverera kostnadseffektiva, fungerande och realiserbara lösningar till Försvarsmakten. Arbetet bedrivs med helhetsperspektiv där även industriella, internationella och politiska förutsättningar vägs in.
I rollen ansvarar du för att leda, samordna och utveckla systemledning, framför allt i förmågekonceptfasen på myndighetsnivå. Du arbetar nära Försvarsmakten för att ta fram styrdokument, vägval och strategiska underlag primärt inom förmågekonceptfasen. Arbetet innebär att analysera underlag, styra och stödja utpekade verksamhetsområden samt bidra till att enheten når sina verksamhetsmål genom att leverera uppdrag i rätt tid, med rätt kvalitet och inom givna ramar.
Du har en viktig roll i att driva långsiktig planering och utveckling kopplad till förmågekoncept samt identifiera och inrikta forsknings- och teknikutvecklingsfrågor inom ditt område. En del av uppdraget handlar även om att bygga och underhålla relationer med andra myndigheter och viktiga leverantörer.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till civil- eller högskoleingenjör, eller har examen inom ekonomi, nationalekonomi eller motsvarande militär utbildning alternativt kompetens vi bedömer likvärdigt. Du har flera års arbetslivserfarenhet av systemutformningsarbete samt relevant och aktuell erfarenhet av tillverkande industri. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning i systemlivscykelhantering, exempelvis enligt ISO15288, samt utbildning i Systems Engineering. Vi ser gärna att du även har kunskap om Nato AAP-20 och AAP-48. Har du erfarenhet av att arbeta i projekt, samverka och kommunicera med olika nivåer i en komplex organisation eller driva domänöverskridande projekt eller program, ser vi det som en fördel. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av militära system. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har goda kunskaper inom något av områdena Systems Engineering, Integrated Logistics Support, affärs- och produktionsledning, eller program för gemensam verksamhet i Försvarsmakten (exempelvis IAMD eller MDO). Det är även meriterande med grundläggande kunskaper i metoder för att analysera livscykelkostnader samt god förståelse för Försvarsmaktsplanering.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en god problemlösande analysförmåga och är strukturerad i ditt arbete. Vi ser även att du har en förmåga att ha en helhetssyn i ditt arbete och att du är relationsskapande.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-12-03.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Ann-Carol Wallgren Falk och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Johan Gullman Strand eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
