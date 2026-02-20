Central Materielplanerare
2026-02-20
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du ordningsam och har erfarenhet av arbete inom planering? Då kan du vara den vi söker! Hos oss får du vara med och göra skillnad för Sveriges flygsäkerhet!
Om rollen
I din roll som CMP ansvarar du för planering och ledning av komponentunderhåll för flygplanstyperna Gulfstream G-IV & G550 samt SAAB 340, (i Försvarsmakten kallade FPL102 ochFPL100).
Tjänsten innebär samverkan med flera olika roller som Central Planeringsingenjör, Luftvärdighetsingenjör och lokal Materielplanerare vid förbanden för att följa upp, analysera och samordna drift och underhåll av flygmateriel och dess reservmaterielbestånd. CMP arbetsleds av Teknisk Chef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Materielplanering med avseende på underhåll, modifiering och tillgänglighet
• Inmatning och uppdatering av aktuella driftuppföljningssystem
• Materielanskaffning och leveransbevakning från godkända leverantörer
• Medverkande vid utgallring, avveckling och kassation.
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända betyg
• Kunskap om bedrivande av flygmaterieltjänst eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att skriftligt rapportera, dokumentera och utföra undersökningar och bedömningar
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort. Dina personliga egenskaper
Tjänsten innebär många kontakter med människor, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Delar av arbetet bedrivs enskilt och måste kunna genomföras under eget ansvar. Vi söker dig som är ansvarsfull och strukturerad med ett bra ordningssinne.Det är viktigt att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom vår värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Kunskap inom flygdriftsdatasystem (MyCMP (CAMP), Fenix, PRIO m.m.)
• Erfarenhet från flygmaterieltjänst inom Försvarsmakten
• Kunskap och erfarenhet inom exportkontroll
• Familiseringskurs Gulfstream G-IV eller G550
• Familiseringskurs SAAB 340. Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Malmen, Linköping.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsteresor förekommer på annan ort. Individuell lönesättning tillämpas.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Håkan Hansson (Rekryterande chef), Åsa Ericson (Teknisk chef SAAB 340) eller Jenni Nylander (Teknisk chef Gulfstream G-IV & G550).
Fackliga företrädare
OFR/O Lars-Olof Wretling
OFR/S Caroline Nilsson
SEKO Åsa Karlsson
SACO Johan Nyström
Samtliga kontaktpersoner nås via FM växel på 08-788 75 00. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-23. Din ansökan skall innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
