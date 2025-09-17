CE-chaufför vid behov - med omgående start!
OnepartnerGroup Borås AB / Fordonsförarjobb / Borås Visa alla fordonsförarjobb i Borås
2025-09-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Har du CE-kort, är flexibel och vill jobba extra vid behov? Vi söker dig som kan köra främst dagtid - men som även kan hoppa in på kvällar och nätter när det behövs.
Som CE-chaufför kommer du främst att köra mellan terminaler på olika orter. Arbetet innebär att självständigt lasta och lossa gods, vilket gör att truckkort är meriterande. Då tjänsten är på vid behov-basis är flexibilitet viktigt - du kan kallas in både dag, kväll och ibland natt vid behov. Inledningsvis är det dock viktigt att du är tillgänglig varje dag de första tre veckorna för upplärning och medåkning. Vanliga arbetstider kan exempelvis vara 08:25-16:30 eller 10:15-18:33, men även nattkörningar kan förekomma. Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
CE-körkort
Giltigt YKB
Förarkort
God svenska i tal och skrift
Bekväm med att arbeta med handdatorer
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet av köra lastbil
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta eller Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se Jobbnummer
9514096