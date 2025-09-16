Ce-Chaufför Sökes Till Dfds
Dfds Professionals AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om DFDS Logistics Services
DFDS Professionals söker nu CE-chaufförer till vår samarbetspartner och systerbolag DFDS Logistics Services AB. Företaget är specialiserat på transporter inom fordonsindustrin och har sitt huvudkontor i Arendal, Göteborg. Verksamheten pågår dygnet runt, sex dagar i veckan. DFDS Logistics Services har cirka 250 heltidsanställda och disponerar en fordonsflotta på ungefär 300 enheter, varav cirka 80 tunga lastbilar och 220 trailers.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Som förare, anställd av DFDS Professionals, kommer du att ansvara för att utföra transporter åt vår kund. Arbetet innefattar lastning, körning och lossning av gods. Uppdragen varierar och kan innebära både kortare körsträckor och längre transporter beroende på verksamhetens behov.
Tjänsten är skiftbaserad och placerad i Göteborgsregionen, med arbetspass som kan förläggas under dygnets alla timmar.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en säker och pålitlig förare med fokus på trafiksäkerhet och ett gott omhändertagande av fordonet. Då tjänsten ofta innebär kundkontakt är det viktigt att du har god servicekänsla och uppskattar mötet med människor. Du arbetar självständigt, är noggrann och fungerar väl i samarbete med andra. Rollen kräver punktlighet och effektivitet, samtidigt som flexibilitet är en stor fördel - både vad gäller arbetstider, uppdrag och möjligheten att vid behov stötta hos andra kunder.
Krav för tjänsten
Giltigt Yrkesförarbevis (YKB)
CE-behörighet
Giltigt färdskrivarkort
Flytande svenska och engelska
Truckkort A+B (meriterande)
ADR-behörighet (meriterande)
Ambulerandekonsult
Som anställd hos DFDS Professionals arbetar du ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att du är anställd av DFDS Professionals för att utföra arbete på olika kundföretag, där arbetsplats, arbetsuppgifter och arbetstider kan variera inom ett överenskommet område. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi erbjuder självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. Du omfattas också av försäkringar och företagshälsovård för att känna trygghet i din anställning.
Kontaktuppgifter
Vid frågor om rekryteringsprocessen eller anställningen är du välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekrytering sker löpande.
Observera att ansökan inte tas emot via e-post.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap. Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://www.dfds.com Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9511128