CE-chaufför sökes!
2026-02-27
CE-chaufförer sökes till Granströms Åkeri
Söker du ett varierande och spännande chaufförsjobb på ett expansivt företag som värnar om sina anställda? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi på Granströms Åkeri söker nu en snabb och arbetsvillig chaufför med CE-kort, giltigt YKB och digitalt färdskrivarkort.
Om rollen
Som chaufför hos oss får du ett omväxlande arbete där du kör ut och hämtar in gods från våra kunder i närområdet. Arbetet är fysiskt och innebär att du både hanterar leveranser och bidrar till att ge våra kunder bästa möjliga service.
Vem är du?
Vi söker dig som är:
Hjälpsam, noggrann och seriös
Flexibel, ordningsam och punktlig
Ansvarstagande och van att planera ditt eget arbete
En lagspelare som gillar att lösa problem tillsammans med andra
Du har stor respekt för dina medtrafikanter, kunder, kollegor samt gällande kör- och vilotider. Då jobbet innebär tunga lyft ser vi gärna att du har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag
Marknadsmässiga löner och villkor
En trygg arbetsmiljö där vi värnar om våra medarbetare
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag
Start: Omgående
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!Om företaget
Granströms Åkeri erbjuder flexibla transportlösningar för alla behov, från stora gods till små paket. Oavsett om det gäller expresstransporter eller leveranser med kort varsel, fokuserar de på att tillgodose kundens önskemål.
Granströms Åkeri är en del av Gnosjö Trafik och RossingGruppen.
