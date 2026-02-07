CE-Chaufför; Sima-, Bulk- och Tankcontainer
SRT Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-02-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SRT Åkeri AB i Helsingborg
SRT Åkeri är i stark tillväxt, och vårt företag behöver dig som vill bidra med engagemang, härlig energi och en drivkraft utöver det vanliga.
Välkommen att bli en del av vårt härliga team på SRT Åkeri AB,
Arbetsplatsen:
SRT Åkeri AB består av 5 engagerade heltid och deltids chaufförer samt kontorspersonal.
Vi har idag 3 dragbilar som alla är utrustade med hydraulik, 2 simaliftar, 1 containertankchassi och en containerlink. Vi utgår varje morgon från västhamnen i Helsingborg. Publiceringsdatum2026-02-07Dina arbetsuppgifter
Vi söker personal till en av våra Sima-ekipage. Det är ett KRAV att du har erfarenhet av den här typen av körning. Även ADR grund är ett KRAV för aktuell tjänst.
Vi prioriterar alltid säkerhet, hög kvalitet, effektivitet, och leveranssäkerhet.
Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och vi har ett väldigt tätt samarbete och hjälper varandra att alltid bli lite bättre varje dag.
Du vill utveckla både dig själv men även våra kunder, samarbetspartners och vi ser gärna att du bidrar med din erfarenhet och kunskap.
Vi har en positiv gemenskap, och vi vill att du ska bli en del av detta och att vi vill att du skall må bra av att jobba tillsammans med oss.
Tydlighet och en god kommunikation, ett gott bemötande och en bra service är viktigt för oss och att vara stressad är inget vi sysslar med.
Du gillar att ta ansvar, ta initiativ, vara engagerad och lojal. Du är har också lätt att kommunicera och interagera med transportledning så att dagens uppdrag flyter på och blir välplanerade trots eventuella avvikelser som uppstår.
Du har en god samarbetsförmåga och kan även arbeta självständigt.
Då vi arbetar med myndigheter och ofta i skyddsklassade objekt med mera är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift och har förståelse för vår verksamhet, och att du kan följa våra kunders riktlinjer och säkerhetskrav.
Tjänsten kräver att du är noggrann, kan följa uppgjorda arbetsrutiner, är lösningsorienterad, trivs med ett högt arbetstempo med snabba vändningar.
Det är även viktigt att du trivs med varierande arbetsdagar med fysiskt arbete.
Intresse för fordon och motorer är meriterande. Då det är ett serviceyrke så är det av största vikt att du tar hand ditt fordon och dig själv på bästa sätt för att marknadsföra SRT Åkeri AB
Vill du ha ett fritt jobb med utmaningar där allt kan hända i tid och otid, då är det här rätt jobb för dig.
Tjänsten är 1 heltid med tillträde enligt överenskommelse. Även deltidstjänst kan vara aktuell beroende på din situation.
Det är ett plus om du är bosatt i eller i närheten av Helsingborg, alternativt kunna flytta hit.
Krav för tjänsten:
• C, CE körkort. Övriga körkortsbehörigheter är meriterande.
• Dokumenterad erfarenhet av att framföra sima-ekipage. Referens från transportledare kommer att krävas in.
• Giltigt YKB (yrkeskompetensbevis).
• Inför anställning ska ett utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp.
Ansök redan idag:
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag.
Då vi har hög belastning på telefon och inte hinner ta emot sökande på plats vänligen ta alla frågor via mail så kontaktar vi er när tid och möjlighet finns.
Din ansökan skickar du till andreas@srt-akeri.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: andreas@srt-akeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SRT Åkeri AB
(org.nr 556993-2675) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729426