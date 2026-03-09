CE-chaufför fjärrkörning
Vår kund är en etablerad aktör inom transport och logistik som arbetar med samhällsviktiga leveranser över stora delar av landet. Här möts du av en arbetsplats med hög säkerhetskultur, stabil planering och en ledning som har god förståelse för chaufförernas vardag. Tempot är metodiskt och arbetet präglas av struktur - något som skapar en trygg arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus.
Om rollen
Vi söker nu två CE-chaufförer för fjärrkörning. Arbetet består av fjärrtransporter av gasflaskor där körningarna går både norr- och söderut från depån. Transporterna är planerade i förväg och förändras sällan under dagen, vilket bidrar till en mer strukturerad arbetsdag med fokus på säker körning och trygg hantering av gods.
I rollen som CE-chaufför kommer du bland annat att:
Köra fjärrtransporter norr- och söderut
Köra ekipage med bil och släp
Hantera byte av dolly samt skåp
Säkerställa trygg och strukturerad hantering av gods
Arbetstider: Start ca kl. 14:00 (kan variera) Arbetstidsupplägg:
10 timmar per dag, 4 dagar i veckan eller
8 timmar per dag, 5 dagar i veckan
Ett mer detaljerat och fast arbetsschema kommer att fastställas närmare uppdragets start.
Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse
Du får en introduktion på cirka 1-2 veckor där du går bredvid en erfaren chaufför. Under introduktionen följer du en tydlig plan tillsammans med din mentor där varje moment i arbetet gås igenom och stäms av löpande.
Våra kompetenskrav
CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort B1-2
Minst två års arbetslivserfarenhet som chaufför
Haft körkort i minst 3 år
Behärskar svenska i tal och skrift
Detta är även meriterande
ADR
Erfarenhet av att köra ekipage med dolly och trailer
God förståelse för säker hantering av gods
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor - och blir en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
