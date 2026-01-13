CE-chaufför , Elbil
2026-01-13
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
Transportbranschen är i förändring och Berglund Transport är nu med i satsningen på elektriska transporter. Tillsammans med kunder och partners har vi kommit igång med att köra ett antal elektriska lastbilar.

Arbetsuppgifter
Som medarbetare på Berglund Transport kommer du vara del av ett härligt team som tillsammans arbetar med utvecklingen av hållbara transporter. Du kommer att få köra en elektriska lastbil och kunna påverka teknikskiftet baserat på dina och våra lärdomar. Tjänsten innebär distribution med dolly och trailer mellan Kungsbacka och Landskrona. Tjänsten är på 35 timmar. Profil
Du ska inneha:
• CE-behörighet
• Yrkeskompetensbevis (YKB)
• Digitalt förarkort
• Behärska svenska och engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
