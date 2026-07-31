CE-Chaufför
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vi söker en CE‐chaufför till en av våra kunder i Södertälje. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag där du är anställd hos oss men placerad fast hos kunden. Du utför dagliga transporter i Stockholmsområdet med omnejd, huvudsakligen måndag–fredag. Vi söker dig som är lugn och strukturerad i trafiken, har god lokalkännedom i Stockholm samt erfarenhet av lastsäkring och stadskörningar. Körkort klass CE och giltigt YKB krävs.
Ditt uppdrag: Som distributionschaufför ansvarar du för säker transport och effektiv leverans till våra kunder. I rollen ingår körning, lastning/lossning och ett stort ansvar för att rutterna flyter på som planerat.
Vi söker dig som:
Är en trygg förare med CE-behörighet och giltigt YKB.
Jobbar självständigt, är noggrann och tar stolthet i att leverera i tid.
Arbetstider :
Måndag - Fredag 06:00 - 15:00
Vad innebär rollen
• Lastning, lossning och korrekt lastsäkring av gods
• Köra lastbil med släp (CE) för leveranser och distribution
• Bidra till förbättringar i arbetsrutiner och flöden hos kunden
• Följa kundens rutiner och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
• Körkort klass CE och giltigt YKB
• ADR (Farligt gods)
• Erfarenhet av lastsäkring och arbete i stadsmiljö är meriterande
• Strukturerad, ansvarsfull och serviceinriktad
• God teknisk förståelse för fordon och vana vid enklare underhåll och tillsyn
• Truckkort
Anställningen
• Omfattning: Heltid
• Tillträde : Enligt överenskommelse
• Anställning : Tillsvidare (6 månaders provanställning)
• KollektivavtalOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen – där din utveckling står i centrum Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet. Hos oss får du mer än bara ett uppdrag – du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt – då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig.Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jorgos Zouvani jorgos.zouvani@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10017272