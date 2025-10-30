CE-Chaufför
2025-10-30
Tror du däremot att vi efter hundra år av återanvändning och återvinning är helt rätt på det - kom och hjälp oss bli ännu bättre!
Om tjänsten som Chaufför
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och bidra till leverans av högklassig service? Vi på Elis söker nu erfarna chaufförer som kommer utgå från vår anläggning i Eskilstuna. Som chaufför hos oss är din främsta uppgift att hämta och lämna textilier och andra produkter hos kunder. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik! Tjänsterna är på heltid och du kommer att arbeta dag eller kväll.
Ansvarsområden som chaufför Transportera och leverera produkter till kunder på ett säkert och effektivt sätt
Aktivt bidra till kundnöjdhet genom att vara vårt ansikte utåt
Kontrollera och säkerställa produktkvalitet vid leverans och hämtning
Din profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god förmåga att kommunicera både i tal och skrift på svenska. Du är positiv, har ett trevligt bemötande och en stark känsla för kundservice. Fysisk styrka ses som ett plus, då tunga lyft kan förekomma i arbetet. Du har god fordonskunskap och kan framföra din last på ett säkert sätt.
Kvalifikationer och krav CE-behörighet och giltigt YKB
God kommunikationsförmåga och hög ansvarskänsla
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av tung lastbil
Varför Elis?
Elis är ett marknadsledande företag inom textilservice och cirkulära lösningar. Hos oss får du chansen att arbeta i en stabil och trygg miljö tillsammans med ett team om ca 35 chaufförer och nya fräscha bilar. Vi erbjuder utbildning och kontinuerlig coachning för att säkerställa att du känner dig trygg i din roll.
Våra värderingarVi strävar efter att leva efter principerna "Respekt för andra", "Att vara en förebild", "Integritet" och "Ansvar". Dessa värderingar vägleder vår verksamhet och inspirerar våra handlingar.
AnsökanHar du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jens Cederholm 073-855 64 07 eller via mejl på jens.cederholm@elis.com
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171), https://se.elis.com/ Arbetsplats
Elis Textil Service Kontakt
Lovisa Holmer lovisa.holmer@elis.com 0709954149 Jobbnummer
9580974