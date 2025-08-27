CE-Chaufför
AB Fristads Expressbyrå / Fordonsförarjobb / Vara
2025-08-27
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Fristads Expressbyrå i Vara
, Borås
, Mölndal
eller i hela Sverige
Är du en flexibel och ansvarstagande chaufför som trivs i en varierande vardag? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en betongbilschaufför med utgångspunkt Arentorp. Som betongbilschaufför hos Fristads Express är du vårt ansikte utåt mot våra kunder varje dag ute på byggarbetsplatser, där ingen dag är den andra lik.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att köra betongbil, den kunskapen får du genom introduktion och upplärning hos oss. Det viktigaste är att du har rätt behörigheter, ett gott säkerhetstänk och viljan att lära dig.
Det är viktigt att du är bekväm med att både starttid och plats varierar från dag till dag. Här gäller det att vara lyhörd, flexibel och ha ett gott sinne för service, då det är kunden som styr vår dag.
I rollen ansvarar du för att leverera betong till olika byggarbetsplatser på ett säkert och professionellt sätt. Utöver körningen ingår också daglig tillsyn, enklare underhåll och noggrann rengöring av ditt fordon och utrustning efter varje arbetsdag. Du arbetar självständigt men är också en viktig del av ett team, där samarbete och kommunikation är avgörande.
Om tjänsten
Utgångspunkt: Vara
Arbetstid: Måndag till fredag
Anställningsform: Heltid
Start: Enligt överenskommelse, men gärna omgående.Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
CE-behörighet
Giltigt YKB
Erfarenhet av att köra bil och släp är meriterande
Vem är du?
Du är en flexibel och lyhörd person som trivs med ett varierande arbete där både tider och plats kan ändras från dag till dag. Du har inga problem med att utgå från olika betongstationer och anpassar dig snabbt efter kundens behov. Med ett gott säkerhetstänk och ett ansvarstagande arbetssätt ser du till att både leverans och fordon hanteras på ett professionellt sätt. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och samarbetar gärna med både kunder och kollegor.
Du behärskar svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Fristads Express:
Fristads Express, officiellt känt som Aktiebolaget Fristads Expressbyrå, är ett etablerat företag med säte i Fristad, nära Borås i Västra Götalands län.
Verksamheten är uppdelad i fyra huvudsakliga affärsområden:
Entreprenad: Erbjuder tjänster inom bygg- och anläggningsprojekt.
Återvinning: Hantera och återvinna olika material.
Anläggningsmaterial: Producerar och levererar material som grus, jord, makadam och täckbark från egna täkter och tillverkning.
Transport: Tillhandahåller olika transporttjänster med ett brett utbud av fordon och maskiner, inklusive schaktbilar, kranbilar och betongbilar. Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: tova@sturesakeri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Fristads Expressbyrå
(org.nr 556122-0046), https://fristadsexpress.se/
Kedumsvägen 27 (visa karta
)
534 94 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fristads Expressbyrå, AB Kontakt
Tova Plogell tova@sturesakeri.se Jobbnummer
9477894