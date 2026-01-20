CE- Chaufför för livsmedelsdistrubition
Flex Transport AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-01-20
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flex Transport AB i Eskilstuna
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med lastning och lossning samt skötsel av ekipage, med utgångspunkt från Coop Logistik i Eskilstuna Logistikpark.
Introduktion kommer att ges i form av att du följer med 2-3 arbetspass för att förstå hur jobbet fungerar. OBS! Dessa dagar är ej betalda.
Schema: Rullande schema
LÖN: Enligt överenskommelse!
Tjänsten behöver tillsättas omgående, så intervjuer kommer hållas löpande.
Vi välkomnar dig som är noggrann, ordningsam och trivs med ett högt arbetstempo.
Välkommen med din ansökan idag för att bli en del av ett glatt och samarbetsvilligt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: info@flextransport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flex Transport AB
(org.nr 559198-6764)
635 06 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sara Flextransport flextransportsara@gmail.com 0702387376 Jobbnummer
9695630