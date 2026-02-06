CE Lastbilschaufför
2026-02-06
Erfaren lastbilschaufför sökes till åkeri i Eskilstuna
Är du en erfaren lastbilsförare som vill ha ett stabilt jobb med bra arbetstider och möjlighet att för det mesta komma hem varje dag?
Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande chaufför som vill bli en del av vårt team med utgångspunkt från Eskilstuna terminal.
• --
Om tjänsten
Arbetet utgår från Eskilstuna terminal, där du:
Kopplar trailer från tåget (kapelltrailer)
Lossar gods i närområdet
Kör regelbundet till Södertälje eller Stockholmstrakten för lastning och lossning
Återlämnar trailern på terminalen i Eskilstuna efter avslutad körning
Arbetar i nära samarbete med transportledare för att planera och genomföra körningarna på bästa sätt
Arbetstiderna varierar - du kan börja på morgonen eller eftermiddagen, beroende på dagens planering.
• --
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lastbilskörning och gillar att ta ansvar
Är serviceinriktad, noggrann och flexibel
Har god kännedom om godsäkring
Trivs i ett varierande tempo och kan hantera olika situationer lugnt och professionellt
Tycker om att samarbeta, lösa problem och bidra till ett bra arbetsklimat
• --
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett stabilt och välorganiserat åkeri
Möjlighet att för det mesta vara hemma varje dag
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Ett omväxlande och självständigt arbete
• --
Vill du bli en del av vårt team?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@elleakeri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elle Åkeri AB
(org.nr 559307-5715)
Eskilstuna (visa karta
)
632 39 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jane Trajkovski info@elleakeri.se 0767038667 Jobbnummer
9726703