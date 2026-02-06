CE Lastbilschaufför

Elle Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Eskilstuna
2026-02-06


Visa alla fordonsförarjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Elle Åkeri AB i Eskilstuna, Västerås, Sala eller i hela Sverige

Erfaren lastbilschaufför sökes till åkeri i Eskilstuna

Är du en erfaren lastbilsförare som vill ha ett stabilt jobb med bra arbetstider och möjlighet att för det mesta komma hem varje dag?
Då kan du vara den vi söker!

Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande chaufför som vill bli en del av vårt team med utgångspunkt från Eskilstuna terminal.

• --

Om tjänsten

Arbetet utgår från Eskilstuna terminal, där du:

Kopplar trailer från tåget (kapelltrailer)

Lossar gods i närområdet

Kör regelbundet till Södertälje eller Stockholmstrakten för lastning och lossning

Återlämnar trailern på terminalen i Eskilstuna efter avslutad körning

Arbetar i nära samarbete med transportledare för att planera och genomföra körningarna på bästa sätt

Arbetstiderna varierar - du kan börja på morgonen eller eftermiddagen, beroende på dagens planering.

• --

Vem är du?

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av lastbilskörning och gillar att ta ansvar

Är serviceinriktad, noggrann och flexibel

Har god kännedom om godsäkring

Trivs i ett varierande tempo och kan hantera olika situationer lugnt och professionellt

Tycker om att samarbeta, lösa problem och bidra till ett bra arbetsklimat

• --

Vi erbjuder

En trygg anställning i ett stabilt och välorganiserat åkeri

Möjlighet att för det mesta vara hemma varje dag

Trevliga kollegor och god arbetsmiljö

Ett omväxlande och självständigt arbete

• --

Vill du bli en del av vårt team?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: info@elleakeri.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elle Åkeri AB (org.nr 559307-5715)
Eskilstuna (visa karta)
632 39  ESKILSTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Jane Trajkovski
info@elleakeri.se
0767038667

Jobbnummer
9726703

Prenumerera på jobb från Elle Åkeri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Elle Åkeri AB: