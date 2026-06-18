CE Chaufför Lund
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Lund Visa alla fordonsförarjobb i Lund
2026-06-18
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Vill du ha ett självständigt och varierande arbete där du är en viktig del av logistikkedjan? Vi söker nu en engagerad CE‐chaufför till vår verksamhet i Lund, med fokus på tempererade transporter och hög kvalitet i varje leverans.
Om rollen
Som CE‐chaufför utgår du från Lund och kör regionala och ibland längre transporter med moderna och välutrustade ekipage. Arbetet innebär stort eget ansvar och passar dig som trivs på vägarna, är strukturerad och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där säkerhet, punktlighet och arbetsglädje står i centrum.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Körning med lastbil och släp (CE)
Transport av kylda och frysta varor
Lastning och lossning av gods
Daglig kontroll av fordon och utrustning
Hantering av fraktsedlar och transportdokument
Kontakt med trafikledning och mottagare
Vem vi söker
Vi söker dig som är ansvarsfull, lösningsorienterad och har en god känsla för service. Du arbetar strukturerat, följer rutiner och sätter trafiksäkerhet högt. Erfarenhet av tempererade transporter är meriterande, men rätt inställning är minst lika viktig.Kvalifikationer
CE‐körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort
God förståelse för svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt gällande kollektivavtal
Moderna fordon och bra arbetsutrustning
Tydliga körscheman och stöd från trafikledning
En arbetsmiljö med respekt, laganda och utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Lund (visa karta
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222 19 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
9969335