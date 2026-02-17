CE Chaufför i Järfälla
2026-02-17
Vi söker en CE Chaufför i Järfälla!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker en erfaren CE-förare som utgår från Järfälla för transportuppdrag i Stockholmsområdet. Du kommer att köra tung lastbil med släp och ansvara för att leveranser sker säkert, effektivt och enligt plan. Arbetet innebär varierande körpass och du behöver vara flexibel med arbetstider, då både dag- och kvällsturer förekommer.Dina arbetsuppgifter
• Framföra tung lastbil med släp inom regionen
• Säkerställa korrekt lastning och lossning av gods
• Kontrollera fordonets skick och rapportera eventuella avvikelser
• Bidra till hög servicegrad och professionellt kundbemötande
• Följa gällande trafik- och säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
• CE-körkort och giltigt YKB
• Digitalt färdskrivarkort
• Dokumenterad erfarenhet av att köra med dubbelplan släp
• God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
• Fördel om du har truckkort
• Felfritt belastningsregister krävsDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och noggrann i ditt arbete. Du trivs i ett rörligt yrke, har bra lokalkännedom och hanterar stressade situationer med lugn och fokus.
Vi erbjuder
• Konkurrenskraftig lön
• Friskvårdsbidrag
• Förmånliga rabatter på gym, hotell och fritidsaktiviteter
• En stabil arbetsplats med möjlighet till utveckling och eget ansvarÖvrig information
Företaget erbjuder chans till personlig utveckling och ett arbete i ett engagerat team med högt tempo. Frågor om tjänsten besvaras av rekryterare Amir på amir@kraftsam.se
. Externa säljkontakter och rekryteringsbolag undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
