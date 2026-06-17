CE Chaufför
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-06-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
About usPubliceringsdatum2026-06-17Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se.
Nu söker vi två till tre nya chaufförer till vår kund i Umeå. Vi söker dig med CE - behörighet.
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Your responsibilitiesArbetsuppgifter
I rollen som CE Chaufför hos vår kund kommer dina arbetsuppgifter att inkludera att köra lastbil för att transportera gods inom Norrland. Du kommer att vara ansvarig för att lasta och lossa varor på ett säkert sätt, följa trafikregler och säkerhetsföreskrifter, samt se till att leveranserna sker i tid och enligt företagets ruttplan. Du förväntas upprätthålla hög kundservice genom att vara serviceinriktad och professionell i dina kundinteraktioner. Att hålla lastbilen i gott skick genom regelbunden kontroll och underhåll är också en viktig del av rollen. Vid behov kan du behöva hantera reklamationer och kommunicera effektivt med kollegor och ledningen för att säkerställa en smidig verksamhet. Som CE Chaufför förväntas du också följa företagets policyer och riktlinjer samt bidra till en säker arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.
Your profileProfil
I rollen som CE-chaufför hos Clockwork Umeå AB förväntas du vara en skicklig och erfaren förare med god kunskap om trafikregler och säkerhetsföreskrifter. Du bör ha ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt till ditt arbete och kunna leverera varor punktligt och säkert. Det är viktigt att du är noggrann och har god planeringsförmåga för att säkerställa effektiv hantering av transporter och leveranser.
Vi söker en individ som är flexibel och kan anpassa sig till olika arbetsmiljöer och situationer. Du bör ha god kommunikationsförmåga och kunna samarbeta väl med kollegor och kunder. Att vara serviceinriktad och kunna ge en hög kundupplevelse är av stor vikt i denna roll. Erfarenhet av att köra tunga fordon och kunskap om underhåll är meriterande.
Vi ser gärna att du är pålitlig, engagerad och har en positiv attityd gentemot ditt arbete och dina arbetsuppgifter.
Your applicationSå ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt. Ansökningstiden är öppen fram till den 27 juni 2026.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef Mattias Adolfsson på; Mattias.adolfsson@clwork.se
alt 0733512725
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
)
903 29 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Umeå AB Kontakt
Mattias Adolfsson mattias.adolfsson@clwork.se Jobbnummer
9968659