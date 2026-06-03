CE Chaufför
Svea Kaross & Transport AB / Fordonsförarjobb / Södertälje Visa alla fordonsförarjobb i Södertälje
2026-06-03
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Arbetsuppgifter: Koppla lös trailer, köra från hamn/terminal, lasta/lossa hos kund och återlämna trailern.
Löstrailerkörning: innebär att en dragbilschaufför (CE) hämtar och lämnar fristående trailers, ofta kapell- eller skåptrailers, vid hamnar (t.ex. Göteborg, Trelleborg) eller terminaler för inrikestransporter. Det är ett rörligt jobb som ofta innefattar övernattning i hytten och stort ansvar för eget ekipage.
Arbetet: kräver en självständig chaufför som kan hantera tidspassning och ansvarar för att hålla fordonet i gott skick.
Arbetstider: Ofta söndag/måndag till fredag, vilket innebär att man sover i hytten under veckan.
Krav: CE-kort, YKB (Yrkeskompetensbevis), och erfarenhet av att koppla trailer.
Fordon: 3-axliga dragbilar.
Områden: Mycket körning främst i mellersta Sverige.
Vi utgår från Eskilstuna med våra bilar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
jobb@raimovski.se
E-post: jobb@raimovski.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Kaross & Transport AB
(org.nr 559538-2846)
Morabergsvägen 39 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Transportledare
Nova Forsberg nova@raimovski.se 0707401341 Jobbnummer
9946615