CE chaufför
Sändebudet i Sverige AB / Fordonsförarjobb / Örebro Visa alla fordonsförarjobb i Örebro
2026-04-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sändebudet i Sverige AB i Örebro
Vi söker 2 st duktiga och engagerade dag och nattchaufförer till vårt gäng på 8 medarbetare. Du som är flexibel och har intresse av att lära dig alla våra linjer har såklart förtur i urvalsprocessen. Linjerna körs med bil + släp och godset vi transporterar står på pall. Vi är delägare i Närkefrakt, har kollektivavtal och är medlemmar i Fair transport.
OBS! Vi är endast intresserade av ansökningar från personer som bor i Örebro eller angränsande län.
Arbetet sker varannan dag och schemat ser ut som följer:
Kväll 17:00 - 00:00 - Örebro, Jordbro
Dag 09:00 - 15:00 - Jordbro, Örebro
När du gått av ditt arbetspass kl 15:00 är du ledig till 17:00 dagen efter (26 timmar).
Omgående anställning, intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: thomas@sandebudet.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sändebudet i Sverige AB
(org.nr 556973-2182)
Pilängsgatan 15 (visa karta
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närekfrakt Jobbnummer
9865427