CE Chaufför
TT Logistik AB / Fordonsförarjobb / Enköping Visa alla fordonsförarjobb i Enköping
2025-11-13
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TT Logistik AB i Enköping
TT-Logistik AB är ett lokalt familjeägt företag inom logistik ,med huvudkontor i Eskilstuna. Vi erbjuder transporter, lagring och bemanning.
Vi har en del olika körningar ,och nu söker vi en CE-chaufför gärna med erfarenhet. Du ska vara flexibel och inte ha problem med att byta fordon och arbetsuppgifter. Jobbet består av att lossa och lasta gods hos slutkunderna. Vi söker dig som gillar ordning och reda, är positiv och självgående , och med gott omdöme , det är viktigt för oss då du kommer vara vårt ansikte utåt mot våra kunder. Du har som lägst CE- körkort, digitalt förarkort, truckkort samt godkänd YKB.
Om detta passar in på just DIG !
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: tommy.larsson@tt-logistik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tt Logistik AB
(org.nr 556778-9564)
745 32 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tommy Larsson tommy.larsson@tt-logistik.se Jobbnummer
9602616