CE - Chaufför
Eterni Sweden AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Stockholm Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Botkyrka
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Lastväxlarchaufför med CE-körkort
Vill du arbeta med moderna specialfordon i en självständig roll med varierande uppdrag inom bygg och industri? Nu söker vi en engagerad CE-chaufför som trivs med att ta ansvar, leverera hög service och arbeta nära både kollegor och kunder. Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som CE-chaufför kommer du främst att köra lastväxlare med släp, genomföra blåslossning av lecasten och se till att fordonet är välskött och i gott skick. Arbetet är självständigt och innebär regelbunden kundkontakt, med stort ansvar och frihet att planera och utföra dina uppdrag på fältet.Kvalifikationer
CE-körkortSvenska i tal och skriftGod fysisk förmåga
Digital färdskrivare och giltigt yrkeskompetensbevis (YKB)
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och flexibel, med god kommunikationsförmåga, servicekänsla samt CE-körkort, YKB och goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CE-Chaufför är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av Eterni Sweden AB. Arbetstiderna är sedvanliga verkstadstider, dagtid.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Stockholm Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se Jobbnummer
9531958