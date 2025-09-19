Causey Westling söker Tax Manager
2025-09-19
Är du en driven och social person med intresse för entreprenörskap? Vill du vara med och utveckla vår verksamhet i Göteborg eller Stockholm? Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår inkomstskattegrupp!
Om rollen
Du kommer att fokusera på inkomstskatt, FÅAB och primärt fastighetskunder. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera hantering av frågor kring ränteavdrag, transaktioner och löpande rådgivning inom inkomstskatt. I rollen kommer det även ingå att leda och fördela arbete.
Vi strävar efter att öka vår närvaro i Göteborg och se verksamheten växa, och därför ser vi gärna att du är aktivt delaktig och bidrar till vår affärsutveckling. Trots vår starka position inom fastighetssektorn, har vi ambitionen att expandera till andra branscher.
Vem är du?
Vi söker dig som har en svensk juristexamen eller relevant ekonomisk utbildning eller likande. Du bör ha 4-5 års erfarenhet inom inkomstskatt, gärna med fokus på fåmansbolag (FÅAB). Erfarenhet inom fastighetsbranschen är meriterande men inte ett krav. Vi ser gärna att du har ett starkt intresse för försäljning och affärsutveckling. Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift.
För att passa i rollen tror vi att du som person ska vara framåt och driven. Du har en naturlig förmåga att ta initiativ samtidigt som du är målmedveten och resultatorienterad. Din sociala och kommunikativa förmåga gör att du lätt knyter kontakter och bygger starka relationer, både internt och externt. Du är noggrann och har ett öga för detaljer, vilket säkerställer att ditt arbete håller hög kvalitet. Dessutom är du lyhörd och har en god förmåga att förstå och anpassa dig till kundernas behov och önskemål.
Vad erbjuds du?
Vi är ett företag med stark entreprenöriell anda. Med en platt organisation där varje medarbetare är en viktig del av helheten, uppmuntrar vi ett nyskapande tänkesätt och innovation. Hos oss får du stor möjlighet att påverka och bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckling. Din roll kommer att vara central i att driva vår verksamhet framåt och med att utveckla nya affärsmöjligheter. Vi värdesätter och främjar en god balans mellan arbete och fritid, vilket skapar en hållbar och produktiv arbetsmiljö.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Causey Westling med Jurek Rekrytering & Bemanning. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ida Odelius på telefonnummer 076 002 69 19 alternativt ida.odelius@jurek.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Om bolaget
CauseyWestling är en skattebyrå med ca 40 anställda som är specialiserade på fastighetsbranschen. Vi har en unik mix av ekonomer, jurister, matematiker, byggnadsingenjörer och systemutvecklare och löser våra kunders problem kopplade till moms, skatt och redovisning. Utvecklingsteamet på CauseyWestling gör just nu det ingen annan tidigare gjort i branschen. Manuella blanketter, Excel-filer samt isolerade applikationer ska nu i stället bli en gemensam och generell datamodell. På denna grund kan vi sedan bygga applikationer som löser olika problem i vitt skilda affärsområden. Vi söker dig som vill vara del i vårt team för att nå den visionen.
