Category Specialist
ValueOne AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ludvika Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Ludvika
2025-09-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Ludvika
, Fagersta
, Borlänge
, Hedemora
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige
ValueOne söker en Category Specialist för direktmaterial hos ett globalt företag inom tillverkningsindustrin i Ludvika. Uppdraget startar omgående och pågår under 12 månader, med goda chanser för överrekrytering.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Som Category Specialist kommer du att ansvara för inköp av direktmaterial till produktionen, exempelvis mekanik, elektriska komponenter och metaller. Rollen innefattar hantering av leverantörskontakter och avtal samt säkerställande av kostnadseffektivitet och hög kvalitet i leveranskedjan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för inköp av direktmaterial till produktionen.
Definiera och implementera lokala inköpsstrategier.
Utveckla och underhålla leverantörsbasen med fokus på kvalitet, leverans och kostnadseffektivitet.
Identifiera och kvalificera nya leverantörer i samarbete med kollegor.
Upprätta och uppdatera avtal med större leverantörer, inklusive prissättning och inköpsvillkor, i enlighet med verksamhetens krav.
Genomföra leverantörsutvärderingar och driva förbättringsprojekt vid behov.
Erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har några års erfarenhet av kommersiellt inköp inom tillverkande industri. Du pratar och skriver flytande på svenska och engelska samt är bekväm med att arbeta i verktyg som Excel, PowerPoint, SharePoint och Power BI. Vi ser det som meriterande om du har arbetat med upphandling av elektriska komponenter, innehar kunskaper i affärssystemet SAP och besitter en eftergymnasial utbildning alternativt YH-utbildning inom inköp.
Som person är du en skicklig kommunikatör som har lätt för att skapa förtroende både internt och externt. Vi tror att du tar fullt ägarskap för dina arbetsuppgifter och arbetar lösningsorienterat samt proaktivt.
Ansökan
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Emmy Aho på telefon 076 513 40 22 eller 010 332 29 20. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valueone AB
(org.nr 556787-5264), http://www.valueone.se Arbetsplats
ValueOne AB Jobbnummer
9527320