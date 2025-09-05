Case Manager - Rehabkoordinator
Örebro & Karlskoga söker en Case Manager, rehabkoordinator
Vi är ett team om ca 15 personer i olika roller (läkare, psykolog, beteendevetare, sjuksköterska, fysioterapeut, ergonom, leveransupport och kundansvariga). Vår enhet i Örebro ligger på Aspholmen, Radiatorvägen 17 och vår enhet i Karlskoga ligger på Brukstorget 4. Vi jobbar också ute hos våra kunder på flera kundmottagningar runt om i länet.
I rollen som Case Manager har du en central och mycket viktig roll i att koordinera rehabiliteringsinsatser utifrån våra kunders olika rehabiliteringsstrategier. Du arbetar bland annat med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa, stötta chef och HR i olika rehabiliteringsärenden samt ge förslag på åtgärder i olika rehabiliteringsfrågor. Du stöttar även chefer i deras roll kopplat till personalvård, rehabiliteringsansvar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom en tät dialog med kunden skapar ni tillsammans möjligheter till tidiga insatser i syfte att främja hälsa i arbetslivet. På enheten arbetar du tvärprofessionellt och i nära samarbete med dina kollegor, ett team som består av företagsläkare, psykolog, företagssköterska, fysioterapeut/ergonom och arbetsmiljöingenjör. Som Case Manager på Feelgood arbetar man även nära säljteamet, både regionalt och nationellt och tillsammans möter vi våra kunder, fysiskt eller digitalt för att stötta dem i deras systematiska arbetsmiljöarbete.
Vi söker dig som brinner för att möta människor, som är driven, kreativ och lyhörd med en helhetssyn och en förmåga att se sambandet mellan arbete och livssituation. Du har ett genuint intresse för att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering, att möta kunden och den kundanställde där den befinner sig och genom ett konsultativt förhållningssätt presentera möjligheter. Du är van att ta eget ansvar och arbeta på egen hand likväl som du besitter en social kompetens och är en god lagspelare. Du arbetar noggrant och strukturerat, är en god kommunikatör och flytande i tal och skrift på både svenska och engelska samt har goda IT-kunskaper. Som person är du målmedveten och motiveras av att se konkreta resultat samt driva vår affär framåt vilket innebär att du förutom att se till den enskilda individen kan arbeta strukturerat och målinriktat för att hjälpa organisationen till en förbättrad produktivitet och sänkta kostnader.
Vi erbjuder dig:
- Kollektivavtal med tjänstepension och bra förmåner inklusive friskvårdsbidrag.
- Utifrån verksamhetens behov viss flexibilitet vad gäller schema och distansarbete.
- Kompetensutveckling internt- och externt.
- 6 veckors semester
- Ett spännande och utvecklande arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad
Omfattning: Tillsvidareanställning 100 % eller enligt överenskommelse.
Anställningen kan innebära tjänstgöring på båda våra enheter i Örebro och Karlskoga.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Urval och intervjuer sker löpande.
Uppdrag kan förekomma på andra orter i regionen eller hos kund, varav körkort och tillgång till bil är ett krav.
Erfarenhet och utbildning
Vi ser gärna att du är legitimerad sjuksköterska/företagssköterska. Om inte, så har du annan erfarenhet av att arbeta med rehabilitering. Kanske en bakgrund som beteendevetare eller är förtrogen med försäkringsmedicin. Kanske arbetar du på försäkringskassan med rehabiliteringsärenden?
Meriterande:
- Erfarenhet och intresse av arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Kunskap och erfarenhet inom företagshälsovård
- Erfarenhet inom försäljning eller arbete med kundrelationer.
- Intresse/erfarenhet av att arbeta med riskbruk
- Intresse/erfarenhet av arbete med frågor kring NPF i arbetslivetVarmt välkommen med din ansökan!
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Ersättning
